“العميد” ينفرد بِكرسي الصّدارة

إعادة افتتاح ملعب "علي لبوانت"

أُعيد مساء الثلاثاء افتتاح ملعب “علي لبوانت” بِالدويرة، بعد سنة من إغلاق أبوابه. وذلك بِتنظيم مباراة نادي مولودية الجزائر والضيف فريق مولودية وهران.

وتندرج هذه المقابلة ضمن إطار الجولة الخامسة من عمر البطولة الوطنية “موبيليس”، وأدارها حكم الساحة مهدي أوكيل، فيما أشرف زميله رضوان علو على تقنية الفيديو. وقد لُعبت بِمدرجات شاغرة، بِسبب العقوبة المسلّطة على النادي العاصمي، وانتهت بِفوز مولودية الجزائر بِنتيجة (3-2).

وسجّل أهداف “العميد” المهاجمون زكريا نعيجي في الدقيقة الـ 15، وسفيان بيازيد في الدقيقة الـ 37، وياسين حمادوش في الدقيقة الـ 90+2. بينما أمضى توقيعَي “الحمراوة” متوسط الميدان البوتسواني غابي موهوتسيوا في الدقيقة الـ 32، والمهاجم مولاي عبد القادر في الدقيقة الـ 68.

ورفع مولاي رصيده إلى هدفَين وتمريرة حاسمة، بينما افتتح البقية باب التسجيل في بطولة الموسم الجديد.

وطرد الحكم متوسط ميدان مولودية الجزائر العربي تابتي، في الأنفاس الأخيرة للشوط الأول وتحديدا الدقيقة الـ 45+3. بِسبب سلوك عنيف ضدّ مدافع المنافس مختار بلخيثر.

وانفردت مولودية الجزائر بِصدارة الترتيب بعد هذا الانتصار (لائحة الترتيب المدرجة أدناه).

وتُجرى باقي لقاءات الجولة ما بين الـ 19 والـ 24 من سبتمبر الحالي.

في سياق آخر، قدّمت إدارة نادي مولودية الجزائر، الثلاثاء، لاعبها الدولي الغيني الحسن بانغورا، الذي أمضى عقدا يدوم حتى صيف 2027.

وكان متوسط الميدان بانغورا (20 سنة) يرتدي زي نادي ميلو الغيني.