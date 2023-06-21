” العنابي” يكشف حقيقة زواجه من امرأتين بعدما أثار جدلا واسعا!

خرج الشاب العنابي عن صمته وكشف حقيقة قصة زواجه من امرأتين في يوم واحد، التي هزت شبكات التواصل الاجتماعي في الجزائر والعالم العربي.

وقال العريس العنابي المدعو، عدلان بلخوذير، عبر حسابه على فيسبوك، إن حفل الزفاف الذي جمعه بامرأتين مجرد تمثيلية تندرج ضمن عملهم في عرض الأزياء، كما صرح أيضا لبرنامج “شبكات” الذي تبثه قناة “الجزيرة” إن تلك المشاهد لم تكن حقيقية.

وأضاف إنه والمرأتين أصدقاء، وقد قاموا بالتمثيل لجس نبض الشعب العربي بشأن موضوع تعدد الزوجات، مؤكدا بأنهم استمتعوا جدا بقراءة كافة التعليقات، ومعربا عن سعادته بعد توضيح الحقيقة، لافتا بأن ردود الفعل بشأن قصة زواجه انقسمت بين الإيجابية والسلبية.

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وضجت شبكات التواصل، خلال الأيام القليلة الماضية، بالحديث عن الشاب العنابي الذي أعاد للأذهان قصة رشيد السكيكدي، حيث وصل صدى قصته إلى العالم العربي وتداولتها مواقع أبرز المواقع الإخبارية.

ووثق مقطع الفيديو الذي اجتاح مواقعه التواصل الاجتماعي، حفل الزفاف الذي أقيم بأحد الفنادق الراقية بمدينة عنابة، أين ظهر الشاب وهو يتوسط امرأتين بالثوب الأبيض.

وحصد الفيديو مئات الآلاف من الإعجابات في ظرف وجيز، خاصة وأنه ذكر بقصة رشيد السكيكدي الذي تزوج بامرأتين في سبتمبر 2022 وأثار جدلا واسعا.

ورحب الكثيرون بفكرة الارتباط بزوجتين أو أكثر، ودعوا إلى الاقتداء بالعنابي والسكيكدي للقضاء على العنوسة التي استفحلت في البلاد وسجلت أرقاما قياسية.

🟢 على طريقة رشيد السكيكدي .. شاب من ولاية عنابة يعقد قرانه على زوجتين في يوم واحد 🤵👰👰 ، يبدو ان الفكرة بدأت في الإنتشار ! pic.twitter.com/rvtvXzgwqn — ۞ ᴅɪsᴄᴏᴠᴇʀ ᴀʟɢᴇʀɪᴀ (@discoveralgeri7) June 17, 2023

واستنكر البعض مثل هكذا تصرفات وتعجبوا من علامات الفرح والسعادة التي بدت على العروسين وهما تتشاركان العريس ذاته، ليؤكد آخرون أن القضية بيع وشراء، خاصة وأن العريس ظهر في آخر الفيديو وهو يرمي الأوراق النقدية.

وقال مغردون إن في هذا الزواج استخفافا بالمرأة ومخالفة لتقاليد المجتمع، بينما لم يفوت رشيد السكيكدي، الفرصة ليبارك في منشور عبر حسابه على “تويتر” لمن اقتدى به بالقول: “ألف مبروك للشاب العنّابي الذي تزوّج اليوم من زوجتين في فندق صبري”.