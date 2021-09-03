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رياضة

العنصرية تستهدف لاعبي إنجلترا في المجر

سليم.ع
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العنصرية تستهدف لاعبي إنجلترا في المجر

ذكرت وسائل إعلام بريطانية، أن بعض لاعبي إنجلترا تعرضوا لإساءات عنصرية من مشجعي المنتخب المجري، في المباراة التي لعبت الخميس، والتي تدخل في إطار الجولة الرابعة التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.
وقالت شبكة “سكاي سبورتس”، إن مراسليهما سمعوا سخرية بعض الجماهير من المهاجم رحيم سترلينغ، والبديل جود بلينغهام (ذويا بشرة سوداء)، بتقليد أصوات القردة ضدهم.
وحركت الحادثة العنصرية الجديدة التي استهدفت منتخب إنجلترا في المجر، رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون، الذي دعا الاتحاد الدولي لكرة القدم، لاتخاذ إجراءات بشأن الإساءات العنصرية.
وكتب جونسون على حسابه في موقع “تويتر”، الجمعة: “من غير المقبول تماما أن يتعرض لاعبو إنجلترا لإساءات عنصرية في المجر الليلة الماضية”.
وحث الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” على اتخاذ إجراءات صارمة ضد المتورطين، للقضاء على هذا النوع من السلوك المشين في اللعبة إلى الأبد.

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