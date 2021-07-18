العنصرية توقف مباراة المنتخب الألماني أمام هندوراس

انسحب المنتخب الأولمبي الألماني لكرة القدم من المباراة التي جمعته، السبت مع نظيره الهندوراسي، وذلك قبل 5 دقائق على نهايتها بسبب إساءة عنصرية بحق مدافع “المانشافت” جوردان تورنايغا.

وأكد الموقع الرسمي للمنتخب الألماني على “تويتر”، إن المدافع جوردان تورنايغا تعرض لإساءة عنصرية من قبل أحد لاعبي هندوراس خلال المباراة الإستعدادية لأولمبياد طوكيو التي لعبت في مدينة واكاياما اليابانية.

وغادر لاعبو المنتخب الألماني أرضية الملعب بشكل جماعي تضامنا مع زميلهم، عندما كانت النتيجة تشير للتعادل 1-1.

وقال مدرب المنتخب الألماني الأولمبي، كونتز: “عندما يتعرض لاعبونا للإيذاء العنصري، فإن اللعب ليس خيارًا”.

ومن جهته علق الاتحاد الهندوراسي لكرة القدم، على الحادثة العنصرية، في تغريدة على “تويتر”، وقال إن الإهانة العنصرية كانت “سوء تفاهم” على أرض الملعب.