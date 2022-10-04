-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
ملتميديا
منوعات
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
الجزائر
العودة!
باقي بوخالفة
2022/10/04
34
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
الأفلان يسابق الزمن للفصل في موعد المؤتمر
إحباط محاولة تهريب 2800 صفيحة زيت عبر برج باجي مختار
منجم غار جبيلات: بن عبد الرحمان يكشف عن حجم خام الحديد المتوقع
سوناطراك تحصل على شهادة تصنيف عالمية
تعيين خبير قضائي في قضية خروج حاويات طحكوت
السكك الحديدية: شراكة جزائرية-أمريكية لإعادة تهيئة القاطرات القديمة
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
معركة الزليج متواصلة.. دليل من القدس ودولي مغربي سيشتري قميص الجزائر!
2022/10/03
اعتقال 16 عسكريا مغربيا قرب الحدود مع الجزائر بتهم التمرد على القيادة
2022/10/04
استئناف حركة سير القطارات بعد إضراب مفاجىء
2022/10/04
الحالة الجوية: تنبيه حول أمطار رعدية عبر 13 ولاية
2022/10/04
بِالفيديو: عطال يُهين نيمار بِالحركة الفنية التي يعشقها الجزائريون
2022/10/02
الرأي
المزيد
جِنينغراد ونابلس.. نهاية أوسلو
حسين لقرع
2022/10/04
ضم الأراضي بين فلسطين وأوكرانيا
محمد سليم قلالة
2022/10/04
جنين.. والسماء والطارق
2022/10/04
الجزائر.. موعدٌ قريب مع الثأر الحضاري
2022/10/04
البدعة بين تفسيرات علماء السنة وتوهُّمات بعض السلفية
محمد بوالروايح
2022/10/03