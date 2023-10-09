العودة إلى “المعاهد التكنولوجية” لإنهاء أزمة التوظيف بالتعليم

النقابة الوطنية لعمال التربية تقترح:

أكدت النقابة الوطنية لعمال التربية أن مشكل الاكتظاظ بالأقسام التربوية خاصة بمرحلة التعليم المتوسط، لا يزال مطروحا بعد مرور ثلاثة أسابيع عن الدخول المدرسي، وهو ما شكل هاجسا كبيرا وتسبب في عرقلة التمدرس.

وأوضح الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية قويدر يحياوي، في تصريح لـ”الشروق”، أن الدخول المدرسي الجاري قد عرف عدة مشاكل وعلى رأسها الاكتظاظ الكبير خصوصا بأقسام الرابعة متوسط والثالثة ثانوي، وهو ما شكل هاجسا كبيرا وتسبب في عرقلة التمدرس.

وفي نفس السياق، لفت يحياوي في تقييمه للدخول المدرسي الجاري بعد مرور ثلاثة أسابيع، إلى أن عدد التلاميذ قد وصل أحيانا إلى 50 و60 تلميذا في بعض الأقسام التربوية، خاصة بالمدن الكبرى وحتى بالمناطق الداخلية، وهو ما يصعب قيام الأستاذ بمهمته على أكمل وجه.

ورافعت “الأسنتيو” لأجل الرجوع في تكوين الأساتذة إلى المعاهد التكنولوجية لتحقيق عملية توظيف مثالية وامتصاص الشغور البيداغوجي الذي يطرح سنويا، وذلك بدل اللجوء في كل مرة إلى “التوظيف التعاقدي” الذي يعد إجراء استثنائيا وليس بمثابة آلية دائمة.

وبخصوص لجوء الوزارة الوصية إلى “التوظيف التعاقدي” لتغطية الشغور البيداغوجي الذي طرح في مختلف التخصصات والمواد، طالبت النقابة بأهمية التخلي عن هذه الطريقة، على اعتبار أن أغلب الذين تم تعيينهم على مناصب شاغرة، لم يتلقوا التكوين اللازم للقيام بمهنة “الأستاذية” من جهة، ومن جهة ثانية لأن هذه الآلية تعد مؤقتة وليست دائمة.

فيما نبهت النقابة إلى أن الأساتذة المتعاقدين الذين تم توظيفهم لتأطير مادتي اللغة الإنجليزية والتربية البدنية والرياضية بمرحلة التعليم الابتدائي، ليسوا من خريجي المدارس العليا للأساتذة أو معاهد التكوين، وهو الأمر الذي سيصعب الوصول إلى مدرسة النوعية والجودة.

وقصد الارتقاء بالمدرسة الجزائرية، اقترح قويدر يحياوي على القائمين على الوزارة، أهمية الرجوع في تكوين وتوظيف الأساتذة إلى المعاهد التكنولوجية، على اعتبار أن خريجي المدارس العليا للأساتذة لا يغطون احتياج القطاع، بدءا باستشراف الاحتياجات البشرية، على اعتبار أن الاستنجاد بالمتعاقدين يجب أن يكون حلا استثنائيا ومؤقتا لتسيير مرحلة معينة، وذلك بناء على القانون الأساسي لعمال التربية 315/08 المعدل 240/12.

كما لفت مسؤول التنظيم بالنقابة إلى أن التقارير الولائية، تشير إلى أن هؤلاء الأساتذة المتعاقدين الجدد والمفتقدين للتكوين اللازم، قد اصطدموا بمشكل الاكتظاظ الذي ما يزال يطبع بعض الأقسام، نظرا لما واجهوه من صعوبة في التحكم في أقسام تضم أزيد من 60 تلميذا، فيما شدد على أنه قد حان الوقت لأجل النهوض بالمنظومة التربوية، عن طريق تبني إصلاحات جذرية من كل النواحي كانت مادية أو بيداغوجية.