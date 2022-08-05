العودة من الموت ممكنة!.. باحثون ينشرون دراسة مثيرة للجدل

نشر باحثون أمريكيون دراسة أثارت جدلا كبيرا، قالوا أنهم استطاعوا من خلالها إثبات أن العودة من الموت ممكنة، رغم انتقادات أخصائي الأخلاقيات الحيوية.

وأذهل فريق من الباحثين في الولايات المتحدة الأوساط العلمية من خلال نجاحه في إحياء وظائف الخلايا في أدمغة الخنازير بعد ساعات قليلة من نحرها.

وسعى العلماء أنفسهم في بحثهم الأخير الذي نُشر الأربعاء في مجلة “نيتشر” إلى توسيع هذه التقنية لتشمل جسم الحيوان بالكامل.

وافتعل العلماء لهذا الغرض نوبة قلبية لدى خنازير مخدرة، ممّا أوقف تدفّق الدم وحرم خلاياها من الأوكسجين، علماً أن خلايا الثدييات تموت في غياب الأوكسجين.

وما هي إلّا ساعة، حتى حقنوا جيف الحيوانات بسائل يحتوي على دم سحب من الخنازير وهي حية، وشكل اصطناعي من الهيموغلوبين – البروتين الذي يحمل الأكسجين في خلايا الدم الحمراء، إضافة إلى أدوية تحمي الخلايا وتمنع تكون جلطات الدم.

قال المعدّ الرئيسي للدراسة الباحث في جامعة ييل نيناد سيستان خلال مؤتمر صحافي إنّ “هذه الخلايا كانت تعمل بعد ساعات بينما لم يكن من المفترض أن تعمل، وهذا يدل على إمكان وقف اختفاء الخلايا”.

أمّا الشريك في إعداد الدراسة ديفيد أندريجيفيتش، من جامعة ييل أيضاً، فأشار إلى صعوبة في التمييز بواسطة المجهر بين عضو طبيعي وسليم وآخر عولج بعد النفوق.

وأوضح أنّ الفريق يأمل في أن يصبح استخدام هذه التقنية المسماة “أورغانكس” (OrganEx) ممكناً “لإنقاذ الأعضاء” من خلال إطالة أمد عملها، ممّا قد ينقذ حياة الأشخاص الذين ينتظرون عمليات زرع.

وأثارت هذه التقنية تثير جدلاً في شأن عددٍ من المسائل المتعلّقة بالطب والأخلاقيات وحتّى المفاهيم الفلسفية.

وحذر أخصائي الأخلاقيات الحيوية في كلية غروسمان للطب في جامعة نيويورك برندان بارنت في تعليق أوردته “نيتشر” بالتوازي مع الدراسة، من أن هذه التقنية قد تؤدي إلى “زيادة عجز الأشخاص الذين تم إنعاشهم عن الخروج من وضع تلقي المساعدة الطبية الحيوية”.

أمّا سام بارنيا من قسم الطب في الجامعة إياها، فلاحظ أنّ هذه الدراسة التي وصفها بأنّها “مهمة” تُظهر أيضاً أنّ “الموت عملية بيولوجية يمكن علاجها وتمكن العودة عنها بعد ساعات”.

من جهته قال الفيلسوف المتخصص في الأخلاق في جامعة نوتنغهام ترينت البريطانية بنجامين كيرتس إنّ التعريف الطبي للموت قد يحتاج إلى تحديث.

وقال لوكالة فرانس برس: “في ضوء هذه الدراسة ، يتبيّن أنّ ثمّة أموراً كنا نعتقد أن لا رجعة فيها، لكنّها في الواقع ليست كذلك”. وأضاف: “وفقاً للتعريف الطبي الحالي للوفاة، قد لا يكون الشخص ميّتاً فعلياً قبل ساعات”، إذ يستمر عمل بعض عمليات الجسم لفترة زمنية معينة بعد توقف وظائفه.

وأشار ستيفن لاثام، الذي شارك في إعداد الدراسة، إلى أنّ حركات قوية من رؤوس الخنازير ورقابها لوحظت خلال الاختبار. وقال للصحافيين: “كان الأمر مفاجئاً جداً لمن كان في القاعة”.

ولم يُعرف مصدر هذه الحركات، لكن لاثام أكّد أنّ أيّ نشاط كهربائي في دماغ الحيوانات لم يُسجل في أيّ وقت، مستبعداً تالياً أن تكون الحيوانات استعادت وعيها.

وأكد بنجامين كيرتس أن ثمّة “اهتماماً كبيراً” بحركات الرأس هذه، لأن الأبحاث الحديثة في علم الأعصاب تشير إلى أنّ “التجربة الواعية يمكن أن تستمر حتى في حال عدم رصد نشاط كهربائي في الدماغ”.

وأضاف: “لذلك من المحتمل أن تكون هذه التقنية تسببت بمعاناة للخنازير ويمكن أن تسبب معاناة للبشر إذا طُبقت عليهم”، داعياً إلى إجراء مزيد من الأبحاث في هذا الشأن.