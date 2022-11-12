العيادات الجوارية تستقبل إصابات واسعة للأنفلونزا

أشكال حادّة تتشابه أعراضها مع فيروس كورونا

تعرف الأنفلونزا الموسمية انتشارا كبيرا، خلال الآونة الأخيرة، مصحوبة بأعراض حادة، تتشابه مع أعراض فيروس كورونا، ويؤكد الأطباء أنّ انخفاض المناعة الجماعية ضد الأنفلونزا، طيلة 3 سنوات كاملة، بسبب إجراءات الوقاية من كورونا، ستعيد الأنفلونزا الموسمية إلى الواجهة وبأعراض أكثر حدّة. وما على المواطنين سوى الحذر، مع اللجوء للتلقيح لتفادي تعقيدات المرض.

تستقبل العيادات الطبية ومؤسسات الصحة الجوارية، عشرات الإصابات بالأنفلونزا الموسمية يوميا، تتصل بأعراض شديدة جدا، ويستغرق صاحبها أكثر من 10 أيام للشفاء، رغم تناوله الدواء.

وفي هذا الصدد، أكّد أطباء بمؤسسة الصحة الجوارية للقبة، استقبالهم يوميا لما بين 20 و30 مريضا بالأنفلونزا الحادة، وغالبية المصابين بها اقتنوا الأدوية من الصيدليات بشكل ذاتي من دون وصفة طبيب، ومع ذلك لم يشفوا.

وجع شديد في الرأس ووهن بالمفاصل

وأكّدت “أم أيمن” من العاصمة التقيناها بالعيادة الجوارية للقبة، أنّها أصيبت بأعراض شديدة، من حمى باردة وساخنة، وألم شديد في الرأس، سيلان الأنف، وهن في المفاصل، إضافة إلى سعال حاد جدا، وأوجاع بالبطن مصحوبة بإسهال.

وحسب محدثتنا، فقد شغّلت مكيف السيارة خلال الظهيرة، ومع ذلك فهي تشك في اصابتها بفيروس كورونا، وحتى الطبيبة طلبت منها الخضوع لاختبار كورونا، حتى وان كانت جميع الحالات التي استقبلتها العيادة، والتي تتشابه أعراضها مع أعراض هذه السيدة، جميعهم مصابون بأنفلونزا حادة، وجاءت تحاليل كورونا لديهم سلبية، حسب تأكيد الطبيبة.

ارتداء الكمامات في وسائل النقل العمومي.. ضرورة

وأكّدت الطبيبة العامة، يسرى بلطرش، في تصريح لـ”الشروق”، بأنّ معظم المرضى الذين يقصدونها في عيادتها الطبية مؤخرا، يشتكون من الأنفلونزا، وفسّرت سبب تصاعد الحالات، بأن الجزائريين لم يكتسبوا مناعة ضد الأنفلونزا الموسمية طيلة 3 سنوات كاملة، بسبب اتخاذهم أقصى إجراءات الحماية من فيروس كورونا، وبالتالي كنّا نسجل حالات أنفلونزا قليلة جدا خلال هذه الفترة، ما أدّى إلى انخفاض المناعة ضد الفيروس، الذي عاود الانتشار بمجرد تهاون المواطنين في إجراءات الوقاية.

وتنصح محدثتنا بالعودة إلى ارتداء الكمامات، في أماكن التجمعات، مثل وسائل النقل الجماعي، وخاصة الميترو والقطارات والترامواي، التي تعرف اكتظاظا رهيبا، وداخل مقر المؤسسات العمومية، مثل مراكز البريد وغيرها، والتباعد الجسدي بين الأشخاص، خاصة بين شخص مريض بالزكام وآخر سليم.

الخضر والفواكه لمواجهة الأنفلونزا الموسمية

وحسب الطبيبة، تحتاج الأنفلونزا المنتشرة مؤخرا، إلى علاج تفوق مدّته 10 أيام، بسبب شدّة الأعراض “بل أن البعض أكمل علاجه ولم يُشف نهائيا” على حد قولها.

وتنصح بلّطرش المرضى، بتجنب التداوي الذاتي لعلاج الأنفلونزا، أو الشّراء العشوائي للأدوية من الصيدليات، وعليهم زيارة الطبيب مع بداية ظهور أعراض الزكام، للسيطرة على أعراضه باكرا، إضافة إلى تناول أكل صحي غني بالعناصر الغذائية، من خضر وفواكه موسمية.