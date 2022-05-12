“العياذ بالله”.. هكذا ردت وزيرة ليبية على أخبار المساواة بين الجنسين في الميراث

نفت وزارة شؤون المرأة الليبية الإشاعات التي تم تداولها على موقع التواصل الاجتماعي بشأن إصدار قرار يساوي بين المرأة والرجل في الميراث، معلقة بعبارة “العياذ بالله” على القضية.

وكشفت مصادر في ذات الوزارة لصحفيي خدمة تقصي الحقائق في موقع ” فرانس براس”أن ” قرار يساوي في توزيع الميراث بين الذكور والإناث”، والمنسوب لوزيرة الدولة لشؤون المرأة الليبية، انتصار عبود، غير صحيح.

وكانت إحدى الصفحات على فيسبوك تُعرف باسم “مؤسسة ليبيا في العلالي” قد نشرت بشكل “عاجل” ما تم تداوله فيما بعد: “وزيرة المرأة بحكومة السيد باشاغا: أزف بشرى لكلّ الليبيات باتفاقي مع سيادة الرئيس على إصدار قرار المساواة في توزيع الميراث بين الذكور والإناث كما هو معمول به في كافة الدول المتقدمة”.

ونفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة بالحكومة الليبية، على صفحتها على فيسبوك ما تم تداوله بخصوص شروع وزارتها في إجراء مباحثات لإصدار قرار بشأن التوزيع العادل للميراث، وقالت في منشورها: “نتفاجأ اليوم بخبر على صفحات التواصل الاجتماعي بخبر أن وزير الدولة لشؤون المرأة تناقش موضوع التساوي في الميراث”.

وتابعت: “والعياذ بالله أن اتخذ أنا أو أي امرأة ليبية أخرى هكذا قرار أو حتى يكون مجرد النقاش أو الخوض في المسائل الدينية وحدود الله”.

واعتبرت انتصار أن هذه الشائعات “لا تشوه شخصها، إنما هي تشويه وتعدي على كل امرأة ليبية وتشويه سمعتها في الداخل والخارج “.