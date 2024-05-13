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رياضة

“العين” الإماراتي يريد ياسين بن زية

ع. ع
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“العين” الإماراتي يريد ياسين بن زية

يستهدف نادي العين الإماراتي، التعاقد مع ياسين بنزية لاعب كاراباخ أجدام الأذربيجاني خلال الفترة المقبلة لتدعيم صفوفه.

بن زية يقدم مستويات رائعة في الموسم الجاري رفقة بطل أذربيجان، كما أنه مرشح لجائزة لاعب العام هناك.وشارك بن زية مع الخضر في الفترة الأخيرة، بعد أن تألق وسجل ثلاثية في مباراتين وديتين أمام بوليفيا وجنوب أفريقيا، خلال شهر مارس الماضي.

ويخطط العين الإماراتي يخطط للتعاقد مع الدولي الجزائري ياسين بن زية لاعب كاراباخ أجدام الأذربيجاني حيث يحظى باهتمام كبير من قبل مسؤولي العين بعد مستواه المميز في الموسم الجاري.ويبقى صاحب الـ29 عاما، مرتبطا مع كاراباخ بعقد يمتد حتى صيف 2025، ولا تتجاوز قيمته السوقية وفقا لموقع “ترانسفير ماركت” مبلغ المليون يورو.

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