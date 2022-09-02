العين السعودي يضم شنيحي

كشفت مصادر صحفية خاصة عن توقيع نادي العين مع إبراهيم الشنيحي، لاعب الوسط، ومشاركته، الجمعة، في تدريبات الفريق الأول لكرة القدم. يمتد التعاقد، بحسب المصادر نفسها، لنهاية الموسم الجاري.

وسبق للشنيحي، البالغ 32 عامًا، خوض تجربتين سعوديتين، مع ناديي الفتح وضمك، بين 2018 و2021.وقضى اللاعب الموسم الماضي مع فريق اتحاد الجزائر في بلاده.من جهته، ناقش التونسي محمد دحمان، مدرب الفريق، الجمعة، إيجابيات وسلبيات المباراة الماضية، قبل بداية التدريبات، مطالبًا لاعبيه بتحسين النتائج خلال المرحلة المقبلة.