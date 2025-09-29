“العين في العين” يقص شريط المنافسة

الأيام العربية للمسرح بسطيف:

افتتح عرض “العين في العين” المنافسة الرسمية للأيام العربية المسرحية بسطيف، من إخراج نبيل بن سكة عن نص للكتاب مراد بن شيخ، إنتاج الجمعية الثقافية للموسيقى الكلاسيكية.

هذا وعالج العرض في مجمله الكثير من القضايا المتعلقة بالإنسان على غرار الأنانية والسلطة والمبادئ وغيرها وتقلبات النفس البشرية، حيث تدور أحدث القصة حول شخصية قائد يعمي الجشع بصره ويصبح طاغية حين يصل للسلطة.

كانت السينوغرافيا من تصميم الشاب شاوي خواثرة، الحائز على الجائزة الكبرى لمهرجان المسرح المحترف. وقد اعتمد على فكرة “اللا-مكان”، حيث تتداخل عبر اللوحات عناصر من حضارات مختلفة، أمازيغية ورومانية ويونانية، لتأكيد الطابع الإنساني الكوني للنص، الذي يعكس صراع السلطة والجشع كقيمة سلبية تتكرر عبر الأزمنة والشعوب.