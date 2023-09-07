الغابون : السماح للرئيس المخلوع علي بونغو أونديمبا بالسفر للخارج

قال الإنقلابيون في الغابون أن الرئيس المخلوع، علي بونغو أونديمبا، حر ويمكنه مغادرة البلاد إن أراد.

أعلن الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما، الذي أطاح بالرئيس الغابوني السابق، علي بونغو أونديمبا، أن هذا الأخير يتمتع بحرية التنقل ويمكنه المغادرة للخارج لتلقي العلاج إن أراد ذلك.

أوليغي نغيما وعبر بيان نشرته قناة “غابون 24” قال الأمس، الأربعاء 6 سبتمبر، أعلن أن علي بونغو المتواجد تحت الإقامة الجبرية منذ 30 أوت بعد الإطاحة به في انقلاب عسكري، وبسبب وضعيته الصحية يتمتع “بحرية التنقل” ويمكنه “السفر إلى الخارج من أجل إجراء فحوصاته الطبية إن أراد ذلك”.

القناة عرضت أيضا مباشرة بعد بيان الإنقلابيين صورا للرئيس الغابوني المخلوع، علي بونغو أونديمبا، وهو يستقبل في مقر إقامته كلا من رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى وممثل الأمم المتحدة.

وقد تم تنصيب الجنرال بريس كلوتير أوليغي نغيما، رئيسا للمرحلة الإنتقالية –دون تحديد مدتها – يوم الإثنية الماضي، حيث أدلى باليمين الدستورية.