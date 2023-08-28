الغابون تمنع بث فرانس 24 وإذاعة فرنسا الدولية

قامت الغابون بتعليق بث ثلاثة قنوات فرنسية في البلاد، وهي "أر. أف. إي"، "فرانس 24" و"تي. في 5 موند".

قامت السلطات في الغابون بتعليق بث القنوات الفرنسية “فرانس 24” و”تي. في 5 موند”، وإذاعة فرنسا الدولية “أر. أف. إي”. السلطات الغابونية قالت أنها علّقت مؤقتا هذه الوسائل الإعلامية الفرنسية لأنها لم تكن موضوعية أثناء تغطيتها للإنتخابات في البلاد.

التلفزيون الغامبي ونقلا عن الهيئة العليا للإتصال أعلن عن “المنع المؤقت لبث القنوات “فرانس 24″، “أر. أف. إي” و”تي. في. 5 موند” في الغابون.” وذلك بسبب “تغييبها للموضوعية والتوازن في معالجة المعلومات المتعلقة بالإنتخابات العامة“.

وقد أعلنت مجموعة “فرانس ميديا موند”، التي تنتمي إليها كل من إذاعة “أر. أف. إي” وتلفزيون “فرانس 24” في بيان نشرته الأمس الأحد 27 أوت مساء، عن “عدم فهمها” لقرار منع بثها هذا.