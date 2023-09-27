الغارديان : أوكرانيا أرادت قصف مواقع في سوريا وإيران

نشرت جريدة الغارديان تقريرا حصريا قالت فيه أن السلطات الأوكرانية طلبت من مجموعة الـ7 المساعدة لقصف مواقع في كل من روسيا، إيران وسوريا.

نشرت جريدة الغارديان البريطانية، اليوم الأربعاء 27 سبتمبر، تقريرا حصريا كشفت فيه عن وثيقة أرسلتها السلطات الأوكرانية إلى حكومات مجموعة الـ7، طلبت فيها المساعدة لقصف مواقع في كل من سوريا وإيران.

الوثيقة السرية المكونة من 47 صفحة، والتي قدمتها الحكومة الأوكرانية في شهر أوت الماضي زعمت فيها أن هناك أكثر من 600 غارة على المدن الأوكرانية قامت فيها روسيا معتمدة على طائرات مسيرة، استخدمت فيها تكنولوجيا غربية.

حسب ما نشرته الصحيفة، فتم العثور على 52 مكونا كهربائيا في تلك الطائرات المسيرة، تم تصنيعه من طرف شركات غربية.

وحسب نفس المصدر، فقامت إيران التي تزود روسيا بهذه الطائرات المسيرة، باستخدام مصانع في سوريا وأخرى في الأراضي الروسية نفسها.

المقترحات التي قدمها حلفاء أوكرانيا الغربيون للعمل، والتي من المحتمل أن يحجموا عنها، حسب ما نقلته الغارديان “شن ضربات صاروخية على مصانع إنتاج هذه الطائرات بدون طيار في إيران وسوريا، وكذلك على موقع إنتاج محتمل في الاتحاد الروسي”.

الوثيقة قالت أيضا، حسب ما نقلته الغارديان “يمكن لقوات الدفاع الأوكرانية تنفيذ ما ورد أعلاه إذا قام الشركاء بتوفير وسائل التدمير اللازمة”.

وقد سبق لقناة “سي. أن. أن” الأمريكية وأن نشرت الأسبوع الماضي تقريرا حصريا قالت فيه من المحتمل أن تكون القوات الأوكرانية قد دخلت في الأزمة السودانية. التقرير قال القوات الخاصة الأوكرانية استهدفت وعبر طائرات مسيرة، مواقع لقوات الدعم السريع المدعومة من “فاغنر”.