الغارديان: مدن متوسطية مهددة بموجات تسونامي

حذرت منظمة أممية من حدوث تسونامي شديد الخطورة على المدن الساحلية الرئيسية الموجودة على البحر الأبيض المتوسط.

وقالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “يونسكو” إن هناك مخاطر مؤكدة بنسبة 100 في المئة بحدوث تسونامي خلال العقود الثلاثة المقبلة يضرب المدن الساحلية على البحر الأبيض المتوسط، داعية إلى ضرورة الاستعداد لهذا الأمر، بحسب تقرير نشرته صحيفة الغارديان.

وتوقعت “يونسكو” أن تشهد هذه المدن بما فيها الاسكندرية مارسيليا واسطنبول موجات مياه عالية يصل ارتفاعها إلى أكثر من متر خلال سنوات مقبلة، خاصة مع ارتفاع مستويات سطح البحر، والنشاط الزلزالي والبركاني والانهيارات الأرضية.

وأكدت أنه لا يجب التقليل “من شأن” مخاطر التسونامي في المناطق الساحلية خاصة في البحر الأبيض المتوسط، مشيرة إلى أن المدن المحاذية للمحيط الهادي والمحيط الهندي تدرك مخاطر موجات التسونامي حيث تحدث معظم موجات المد.

وأضافت المنظمة أن خمس مدن معرضة للخطر في البحر الأبيض المتوسط لتنضم إلى 40 مدينة أخرى تهددها أمواج التسونامي في 21 دولة بحلول العام المقبل.

ووفق بيانات المنظمة، يحدث تسونامي بشكل غير متكرر نسبيا، حيث استجاب مركز التحذير في المحيط الهادئ التابع لليونسكو لوحده إلى 125 حدثا من التسونامي، بمتوسط سبع مرات سنويا.

وفي عام 2004، قتل تسونامي المحيط الهندي حوالي 230 ألف شخص في 14 دولة، فيما تسبب زلزال بلغت قوته 9.1 درجة بتسونامي في 2011 بمقتل 18 ألف شخص في اليابان.