الغازي يغيب عن المحاكمة بالشلف لدواع صحية

تأجيل القضية إلى 2 أكتوبر

قررت، صباح الإثنين، محكمة بوقادير التابعة لمجلس قضاء الشلف، تأخير الفصل في ملف الغازي محمد الوزير السابق والوالي الأسبق لولاية الشلف ومن معه إلى جلسة 2 أكتوبر القادم، استجابة لطلب رفعه دفاع بعض المتهمين غير الموقوفين لأجل إعداد وتحضير الملف.

وتم تأجيل محاكمة الغازي وبنت المدعوة “مدام مايا” الموقوفة في قضايا فساد، على أن يكون تاريخ المحاكمة اللاحق، موعدا أخيرا للنظر في ملف تسيير حديقة التسلية والترفيه في الشرفة بعاصمة ولاية الشلف.

قاعة جلسة المحاكمة عرفت أجواء استثنائية ميزها الحضور اللافت لرجال الأمن وأصحاب الجبة السوداء بسبب الأوزان الثقيلة التي تتابع في قضية لها صلة بقانون الوقاية من الفساد ومكافحته، فيما غاب الغازي محمد عن جلسة المحاكمة بمبرر صحي.

ويتابع في هذا الملف إلى جانب الغازي محمد و”إ ب” بنت مدام مايا المعروفة بلقب البنت المزعومة للرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة، كل من رؤساء سابقين لمصلحة التنظيم في الشلف، مدير أملاك الدولة الأسبق، محافظ الغابات الأسبق، الرئيس الأسبق لمصلحة تقييم الممتلكات بالإضافة إلى رئيسين أسبقين للمجلس الشعبي لبلدية الشلف، ومدير الشركة الخاصة “آورليون لاند”، حيث تلاحق هذه الأسماء عدة جنح مختلفة تخص إهمال وضياع أموال عمومية، المشاركة في تبديد أموال عمومية، إلى جانب جنحة إساءة استغلال الوظيفة.

وحقق القاضي مع هؤلاء الأشخاص في شبهات الفساد، بناء على اتهامات وجهتها لهم النيابة اعتمادا على تقارير إخبارية ومحاضر الضبطية القضائية لأمن ولاية الشلف، حول ممارسات مشينة تخص هدر المال العام في حديقة التسلية.