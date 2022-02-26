الغاز الجزائري لنجدة فرنسا

اسبانيا تعتزم ضخ كميات منه لتأمين إمداداتها مدة شهرين

تعتزم السلطات الاسبانية ضخ كميات من الغاز الجزائري على مدار الشهرين القادمين لتأمين الإمدادات الفرنسية في ظل أزمة الغاز العالمية والعمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، إضافة لتحويل ناقلات غاز مسال من الجزائر إلى دول أوروبية في حال تم تسجيل نقص في الإمدادات.

وأفادت وسائل إعلام اسبانية نقلا عن مصادر حكومية أن وزارة التحول البيئي، أعلنت استعداد مدريد لتزويد دول أوروبية بالغاز في ظل الأزمة الحالية عقب العمليات العسكرية الروسية في أوكرانيا، مشيرة إلى أن المستفيد الأول من هذه العملية سيكون فرنسا التي ستستفيد مما يشبه انقاذ وضمان إمداداتها لمدة شهرين.

ولفتت موقع “إيكونوميا ديجيتال” الاسباني، المتخصص في أخبار الاقتصاد والطاقة، ذاتها إلى أن إسبانيا تتواجد في أريحية كبيرة مقارنة بدول أوروبية أخرى فيما يتعلق بإمدادات الغاز، مشيرة إلى خط الأنابيب الذي يجلب الغاز الجزائري يعمل بصفة عادية وتجري أعمال توسعة للرفع من قدراته.

وتعتزم حكومة مدريد إمداد فرنسا في الشهرين القادمين بكميات من الغاز الطبيعي الجزائري عبر أنبوبين صغيرين يعبران من منطقتي إقليم الباسك ونافارا نحو جنوب غربي فرنسا، ويمكنها نقل 1 مليار متر مكعب من الغاز الجزائري الذي يصل اسبانيا.

ومعلوم أن السلطات الفرنسية لطالما أصدرت فيتو ضد ربطها بإسبانيا عبر خطوط ناقلة للغاز من الحجم الكبير، وحسب مصدر رفيع سابق بسوناطراك فإن الفيتو الفرنسي ضد ربطها بأنابيب الغاز الكبيرة مع اسبانيا مستمر منذ 1984.

ووفق ما نقله موقع “إيكونوميا ديجيتال” الإسباني عن وزيرة التحول البيئي تيريزا ريبيرا، فإن مدريد تعتزم أيضا شراء كميات إضافية من الغاز المسال من الجزائر عبر البواخر وتحويله إلى دول أوروبية أخرى في حال تم تسجيل نقص في الإمدادات بسبب الحرب في أوكرانيا.

وعلى الجانب الإيطالي تشير بيانات استهلاك الغاز خلال العام 2021 نشرتها وسائل إعلام محلية، أن الجزائر ضاعفت إمداداتها إلى هذا البلد تقريبا، وانتقلت الكميات من 12 مليار متر مكعب في 2020، إلى 21.16 مليار متر مكعب في 2021، ما يمثل 28.4 بالمائة، مقابل 29.06 مليار متر مكعب صادرات روسية إلى إيطاليا بحصة 37.8 بالمائة.

وحسب بيانات الاستهلاك الشهرية خلال جانفي 2022، فإن الجزائر تخطت روسيا كأول مورد للغاز إلى ايطاليا، حيث بلغت الصادرات 1.5 مليار متر مكعب مقابل 1.2 مليار مكعب صادرات روسية.