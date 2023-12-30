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الجزائر

الغاز المحترق يبيد عائلة من 6 أفراد بأولاد عزوز بباتنة

طاهر حليسي
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الغاز المحترق يبيد عائلة من 6 أفراد بأولاد عزوز بباتنة
أرشيف

اهتزت قرية أولاد عزوز ببلدية ثنية العابد ولاية باتنة، مساء الجمعة، على فاجعة أليمة راح ضحيتها ستة أفراد دفعة واحدة اختناقا بالغاز.

ولقي، في السادسة والنصف من مساء الجمعة، ستة أشخاص، الأب والأم، وأربعة أطفال حتفهم اختناقا بغاز أول أوكسيد الكربون، المتسرب من المدفأة حسبما أكدته مصالح الحماية المدنية لولاية باتنة.

فيما يعتقد أن الحادث راجع لانسداد في ماسورة المدفأة، في انتظار ما تسفر عنه عمليات التحقيق والمتواصلة لغاية كتابة الأسطر، في وقت حولت جثامين المتوفين لمصلحة حفظ الجثث لمستشفى دائرة ثنية العابد.

وخلفت حوادث الغاز المحترق 12 متوف منذ شهر جانفي لغاية 29 ديسمبر من السنة الجارية.

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