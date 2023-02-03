الغاز يبيد أسرة من ثلاثة أفراد تبسة

وفاة شاب اختناقا بالبلدية ذاتها

توفي الخميس، في بلدية عين الزرقاء بولاية تبسة، 4 أشخاص، 3 منهم من أسرة واحدة، تراوحت أعمارهم ما بين سنتين و58 سنة، جراء استنشاقهم لغاز أحادي اكسيد الكربون، وقد وقعت الحادثة الأولى بحي طريق الصفصاف باتجاه الشريط الحدودي، حيث تفطن الأقارب لغياب السيد ابراهيم سرباح، البالغ من العمر 58 سنة وهو متقاعد، تعوّد الخروج باكرا، ليقوم أحد أشقائه بالتوجه نحو المنزل، وبعد طرقه للباب عدة مرات فوجئ بعدم الاستجابة سواء للطرق أو للمكالمات الهاتفية، التي بقيت من دون ردّ، ليتم إشعار عناصر الفرقة الإقليمية للدرك الوطني والحماية المدنية، وبعد إشعار النيابة، تم الدخول إلى المنزل، حيث عثر على الزوج المنحدر من عين الزرقاء وزوجته المنحدرة من بلدية الكويف الحدودية والإبن الرضيع، أمير سرباح البالغ من العمر سنتين جثثا هامدة، حيث تم تحويلهم إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الدكتور بوغرارة بالونزة، وقد أمر السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة الاختصاص بلعوينات بتشريح جثث الضحايا، وفتح تحقيق في حادثة الموت، التي خلفت حزنا عميقا لدى الأهل والأقارب، الذين تجمعوا بمحيط المنزل. فيما فضل الكثير التنقل على بعد مسافة 60 كيلومترا إلى مستشفى الونزة لإلقاء النظرة على الزوجين ورضيعهما الذين شيعوا زوال الجمعة في مقبرة عين الزرقاء بحضور جمع غفير، بعضهم قدم من بلدية الكويف موطن الزوجة، مع الإشارة إلى أن الزوجين قد ارتبطا قبل ثلاث سنوات.

أما الحادثة الثانية فقد وقعت بمنطقة القليعة، بذات البلدية، حيث عثر على الشاب شوكال كمال، البالغ من العمر 30 سنة، جثة هامدة بغرفة نومه، في مسكنه العائلي، جراء، استنشاقه للغاز المتسرب من مدفأة التي تستغل بقارورة غاز البوتان، والتي وجدت غير مشتعلة، وينبعث منها الغاز، ليتم تحويله هو الآخر إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى الونزة لتتمة الاجراءات الطبية والقانونية.