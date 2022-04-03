الغاز يبيد عائلة في أول ليلة لها بالمسكن الجديد

"القاتل الصامت" يخلف أربع ضحايا بتيارت

اهتزت مدينة تيارت، مساء السبت، على وقع خبر اختناق عائلة مكونة من ستة أفراد، بعمارات “ألبيا” في الحي الشعبي بوزعرورة، بعد استنشاقهم غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من المدفأة، أين تدخل عناصر الوحدة الرئيسية للحماية المدنية حيث تمكنوا من إنقاذ شخصين ونقلهما لمستشفى يوسف الدمرجي، ويتعلق الأمر برجل يبلغ من العمر 45 سنة وامرأة 28 سنة، فيما تم نقل الضحايا الأربع إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى، ومن بين الضحايا امرأة تبلغ من العمر 78 سنة، وطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات، وطفلة تبلغ من العمر 17 سنة، وطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، وتعد هذه الحصيلة الأثقل من نوعها التي تسجلها ولاية تيارت هذه السنة في ما تعلق بالاختناقات.

وقال رابح، أحد سكان الحي لـ”الشروق”: “نحن لم نصدق الحادثة حتى رأينا الحماية المدنية تهرع إلى المكان بعد استغاثة جيران الضحايا، فهم عائلة جديدة بالحي لم يمض على مجيئهم سوى يوم واحد، أي هو اليوم الذي توفوا فيه جميعا رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه، ونحن متأثرون جدا كون أن الحادثة وقعت باليوم الأول من شهر رمضان، ومن هذا المنبر ندعو المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر ومراقبة المدفآت وخاصة التهوية وكذا مراقبة مخارج الغازات المحترقة فهي السبب الرئيسي بالاختناقات، كون أن ولاية تيارت باتت تسجل أرقاما مخيفة كل سنة، كما نشكر رجال الحماية المدنية الذين قاموا بالتدخل وتمكنوا من إسعاف شخصين من العائلة، لكن القدر كان أقوى بوفاة أربعة أشخاص من نفس العائلة رحمهم الله”.

فيما قال عبد القادر، وهو الآخر من سكان حي زعرورة لـ “الشروق”: “الحادث الأليم ترك في قلوبنا أثرا كبيرا، العائلة تنحدر من بلدية عين كرمس وكانوا يقيمون قبلها بولاية بشار، أتوا لمدينة تيارت يوم أول أمس فقط، بعدما استأجروا السكن من مالكه، ولا تدري نفس بأي أرض تموت، رحمهم الله وأسكنهم فسيح جنانه، كما ندعو بالشفاء العاجل للأخ الذي هو بالمستشفى رفقة السيدة، ورغم أنهم يشكلون عائلة جديدة قدموا للحي منذ يوم، إلا أن سكان الحي تأثروا كثيرا بهذه المأساة، وندعو لهم بالرحمة والمغفرة بهذا اليوم المبارك، إنا لله وإنا إليه راجعون”.