الغاز يبيد عائلة من 6 أفراد بالجزائر العاصمة

لقي 6 أشخاص من عائلة واحدة مصرعهم اختناقا بالغاز ليلة الأحد إلى الإثنين بحي الكاليتوس بالجزائر العاصمة.

وحسب بيان للحماية المدنية فإنه تم تسجيل 06 وفيات من نفس العائلة بسبب غاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء.

وأوضح: تدخلت اسعافاتنا على الساعة 23سا و24د بحي 917 مسكن شراعبة بلدية الكاليتوس ولاية الجزائر، تم تحويل الضحايا إلى مصلحة حفظ الجثث.