الغاز يحصد أرواح 28 شخصا خلال أسبوعين بالجزائر

حصد الغاز خلال الأسبوعين الأولين من شهر جانفي أرواح 28 شخصا، من بينهم عائلات بأكملها، حسب ما كشفه مسؤول بالحماية المدنية.

وفي تصريح للتلفزيون الجزائري، قال رئيس مكتب الإعلام بالمديرية العامة للحماية المدنية النقيب نسيم برناوي، إنه منذ 1 جانفي إلى غاية 17 جانفي تم تسجيل 28 وفاة اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون.

في حين تم خلال نفس الفترة إنقاذ أكثر من 200 شخص وإسعافهم في اللحظات الأخيرة بعد استنشاقهم للغاز، يؤكد النقيب برناوي.

ومع حلول فصل الشتاء، تحصي الحماية المدينة عشرات الضحايا الذين يموتون بفعل “القاتل الصامت”؛ غاز أحادي أكسيد الكربون، وهو قاتل يعرف كيف يختار ضحاياه، وكيف يستدرجهم إلى رحلة اللاعودة.

وفي سنة 2022، تسجلت الحماية المدنية 103حالة وفاة بغاز أحادي أكسيد الكربون، وما يفوق 2400 شخص تم اسعافهم.