الغاز يودي بحياة 44 شخصا منذ بداية 2023

سجلت الحماية المدنية أكبر حصيلة للوفيات بالغاز منذ 3 سنوات حيث لقي 44 شخصا مصرعهم، منذ بداية شهر جانفي 2023.

وفي تصريح لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أكد مدير الاحصائيات والاعلام بالحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور وفاة 44 شخصا بالغاز بينما تم انقاذ 455 آخرين منذ بداية السنة.

واعتبر العقيد فاروق عاشور أن هذا الرقم مرتفع مقارنة بـالـ 3 سنوات الماضية ورغم كل المجهودات والحملات التحسيسية التي تقوم بها الحماية المدنية.

وأكد ضيف الصباح أن قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء المنعقد مساء الثلاثاء، والقاضية بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار صوتية ومرئية، ضدّ تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، ستساهم بشكل كبير في التقليل من هذه الحوادث.