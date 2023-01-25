-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الغاز يودي بحياة 44 شخصا منذ بداية 2023

إيمان بوخاتم
  • 54
  • 0
الغاز يودي بحياة 44 شخصا منذ بداية 2023
الأرشيف

سجلت الحماية المدنية أكبر حصيلة للوفيات بالغاز منذ 3 سنوات حيث لقي 44 شخصا مصرعهم، منذ بداية شهر جانفي 2023.

وفي تصريح لبرنامج “ضيف الصباح” على القناة الإذاعية الأولى، أكد مدير الاحصائيات والاعلام بالحماية المدنية، العقيد فاروق عاشور وفاة 44 شخصا بالغاز بينما تم انقاذ 455 آخرين منذ بداية السنة.

واعتبر العقيد فاروق عاشور أن هذا الرقم مرتفع مقارنة بـالـ 3 سنوات الماضية ورغم كل المجهودات والحملات التحسيسية التي تقوم بها الحماية المدنية.

وأكد ضيف الصباح أن قرارات رئيس الجمهورية في مجلس الوزراء  المنعقد مساء الثلاثاء، والقاضية بتزويد المواطنين بأجهزة إنذار صوتية ومرئية، ضدّ تسرب غاز أحادي أكسيد الكربون، ستساهم بشكل كبير في التقليل من هذه الحوادث.

مقالات ذات صلة
أخطاء الماضي في شركات الدولة لن تتكرّر

أخطاء الماضي في شركات الدولة لن تتكرّر

التكنولوجيا والرباضة

التكنولوجيا والرباضة

“نقاط ظل” في امتحان “السانكيام” الجديد

“نقاط ظل” في امتحان “السانكيام” الجديد

وزارة الصناعة تفتح ورشة تطوير صناعة الخشب

وزارة الصناعة تفتح ورشة تطوير صناعة الخشب

الرئيس تبون يوجّه رسالتين خطيّتين لرئيس الإمارات وأمير قطر

الرئيس تبون يوجّه رسالتين خطيّتين لرئيس الإمارات وأمير قطر

الرئيس تبون يبعث رسالة إلى الرئيس الصحراوي.. وهذا ما جاء فيها

الرئيس تبون يبعث رسالة إلى الرئيس الصحراوي.. وهذا ما جاء فيها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد