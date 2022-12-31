الغاز يُبيد عائلة كاملة بخنشلة

لقيت عائلة كاملة متكونة من 4 أشخاص حتفها، بعد اختناقهم بالغاز المتسرب من مدفئة المنزل ببلدية شاشار بخنشلة.

وأفادت مصالح الحماية المدنية أن وحدات الحماية المدنية لولاية خنشلة تدخلت في حدود الساعة 12 و 00 دقيقة من أجل تحويل جثث 04 أشخاص (01 رجل، 02 إمرأتين و01 طفل).

وأوضح البيان أن الضحايا تسمموا على إثر استنشاقهم غاز احادي اكسيد الكربون، المتسرب من مدفئة منزل بحي العمارات الجديدة طريق خنشلة، ببلدية شاشار.