الغامبي بكاري غاساما يضع حدّا لِمشواره التحكيمي

أعلن حكم الساحة الدولي الغامبي المُثير للجدل بكاري غاساما، الخميس، عن اعتزاله هذا النشاط الرياضي. استنادا إلى تقارير صحفية محلّية.

ويُشير تاريخ الـ 28 من مارس الماضي، إلى موعد آخر مباراة دولية رسمية أدارها حكم الساحة الغامبي غاساما، البالغ من العمر 44 سنة. وجمعت بين منتخب الطوغو وضيفه البوركينابي (هدف لِمثله)، في إطار الجولة الرابعة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2024.

وسيبقى اسم هذا الحكم رمزا للانحياز والفساد المُتجذّر في دواليب الاتحاد الإفريقي لِكرة القدم، وسيّئ الذّكر لدى جماهير اللّعبة الجزائرية والمصرية. فلا يُمكن بِهذا الصّدد القفز فوق حماقاته في مباراة “الخضر” والضّيف الكاميروني، بِرسم إياب الدور الأخير لِتصفيات كأس العام 2022. على غرار لقطة هدف المُنافس، التي سبقها اعتداء المهاجم لياندر تاوامبا على المدافع عيسى ماندي (الفيديو + الصورة)، وهدف المهاجم إسلام سليماني المُلغى (الفيديو).

كما لا ينسى مُشجّعو الأهلي المصري انحيازه إلى الوداد المغربي، في إيّاب نهائي رابطة أبطال إفريقيا عام 2017، مثلما تدلّ عليه لقطة صانع الألعاب عماد متعب الممزوجة بِالاستياء والسّخرية (الصورة الأولى المُدرجة أدناه). وأيضا طرد مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا، أمام الكاميرون مستضيفة طبعة 2022 (الصورة الأخيرة المُدرجة أدناه)، وإجباره على الجلوس في المدرجات خلال مباراة النهائي ضدّ السنيغال.