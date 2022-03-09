الغامبي غاساما لإدارة موقعة تشاكر بين الجزائر والكاميرون

أسندت مهمة إدارة مباراة الإياب بين المنتخب الجزائري ونظيره الكاميروني، المرتقبة يوم 29 مارس الجاري بملعب تشاكر بالبليدة إلى الحكم الرئيسي الغامبي باكاري غاساما..

وسيساعد الغامبي غاساما في مهمته، حسب ما كشف عنه بيان لـ”الفاف”، الحكمان المساعدان سكونان جيرسون إميليانو دوس سانتوس من أنغولا والمصري محمود أبو رجال ، أما الحكم الرابع فهو المصري أمين محمد عمر ، في حين سيكون محافظ اللقاء بوسايري بوجلال من تونس.

وأسندت مهمة حكم الفيديو( الفار) للثنائي الألماني المكون من ماركو فريتز كريستيان دينجرت.

للإشارة فإن الإتحاد الدولي لكرة القدم أعلن عن طاقم التحكيم الذي سيدير لقاء الذهاب في دوالا يوم 25 مارس الجاري، حيث تم تعيين البوتسواني جوشوا بوندو حكما رئيسيا، ويساعده عيسى يحي من التشاد، وأرسينيو مارينغول من الموزمبيق. بالإضافة إلى حكمين إسبانيَين يشرفان على تقنية الفيديو.

ويواجه المنتخب الجزائري نظيره الكاميروني ذهابا وإيابا يوم 25 و29 مارس الجاري، لحساب الدور الفاصل المؤها لمونديال قطر 2022 .