“الغدر القديم”.. كتاب جديد حول الخيانات التاريخية في المغرب

يُعيد قراءة مسار علاقات المملكة بالجزائر

أصدر الكاتب والصحفي الجزائري، علاء الدين مقورة، مؤخرًا كتابه الجديد “الغدر القديم.. جذور الخديعة” عن دار الأمة، في محاولة جريئة لإعادة قراءة تاريخ مليء بالخيانات والدسائس التي شكلت مسار العلاقات بين الجزائر والمغرب.

مقورة، المعروف بمساهمته في تحليله الأحداث التاريخية وتفكيك الخطابات الرسمية، يقدم في هذا العمل قراءة فلسفية وتحليلية للوقائع التاريخية، مستندًا إلى وثائق وشهادات دقيقة.

ويسلط الكتاب الضوء على الوجه الحقيقي للمخزن المغربي، كاشفًا كيف استغل المصالح الضيقة وغدر ببعض الشعوب والمصالح القومية، بما في ذلك تسليم الشعب المغربي، حسب ما يوضح المؤلف، إلى براثن القوى الصهيونية.

كما يناقش الكتاب لحظات حاسمة أثرت في مسار منطقتنا، محاولًا فهم أسباب الخيانة والدسائس السياسية، بعيدًا عن الروايات الرسمية المزيفة والخطابات التي تحجب الحقائق.

“الغدر القديم” ليس مجرد سرد تاريخي، بل هو محاولة للغوص في عمق الأسباب والدوافع، وهو دعوة للقراء للتفكير، للتساؤل، وللنظر خلف ستار الدعاية الرسمية.

وبذلك يشكل الكتاب مرجعًا لكل مهتم بالتاريخ الحقيقي، والتحليل السياسي العميق، وفضْح ما حاول البعض طمسه أو تغييره في الذاكرة التاريخية للجوار المغاربي.

يمثل هذا الإصدار إضافة قيمة للمكتبة السياسية والتاريخية، ويؤكد على موقف المؤلف في كشف الغدر والخداع الذي طال العلاقات بين الجزائر والمغرب، بطريقة فلسفية تحليلية تُحاكي عقل القارئ الباحث عن الحقيقة.