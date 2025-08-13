“الغراب الأبيض” على خطى زيدان

يبتعد التقني الألماني يواخيم لوف عن مجال التدريب منذ صيف 2021، تاريخ نهاية عمله مع منتخب “المانشافات”.

ودرّب التقني يواخيم لوف (65 سنة) منتخب ألمانيا لِمدة 17 سنة متتالية، بِاحتساب منصبَي مدرب مساعد ثم مدرب رئيسي. وقاده إلى إحراز كأس العالم 2014.

وعرض عليه اتحاد أوزباكستان لِكرة القدم تدريب منتخب هذا البلد، لكن التقني لوف رفض المُقترح. تقول صحيفة “بيلد” الألمانية في تقرير لها نشرته، الأربعاء.

وكان منتخب أوزباكستان قد حجز مؤخّرا بطاقة خوض كأس العالم 2026 عن منطقة آسيا، في أمر غير مسبوق.

ودرّب منتخب أوزباكستان التقني السلوفيني الشهير سريكو كاتانيتش (واجه “الخضر” مرّتَين: في عام 2010 مع الإمارات، ثم مع سلوفينيا في 2014)، وأهّله للمونديال، قبل أن يستقيل في جانفي الماضي، مفضّلا التفرّغ للعلاج بِسبب مرض ألمّ به.

وبعدها، عيّن اتحاد الكرة الأوزبكي التقني المحلي تيمور كابادزه (43 سنة)، ولكن مع مرور الأيّام ارتأت الهيئة جلب مدرب محنّك مثل يواخيم لوف، بدلا من “المغامرة” بِتقني محلّيي “غرّ”.

ويسير يواخيم لوف أو “الغراب الأبيض” على خطى زين الدين، الذي يُفضّل أيضا التريّث بدلا من الهرولة نحو المقترحات.

ولا يشتغل زيدان في الحقل التدريبي منذ جوان 2021، تاريخ نهاية فترة إشرافه على العارضة الفنية لِفريق ريال مدريد الإسباني.