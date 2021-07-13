الغرافة القطري يستغني عن قديورة ويحتفظ بهني

قدم الشكر للاعبين المغادرين

قرّر نادي الغرافة، الاستغتاء عن أربعة لاعبين من المحترفين الأجانب الذين تواجدوا مع فريق الكرة، خلال الفترة الماضية.

وأعلن النادي القطري، تقديم الشكر لكل من المحترف الإيفواري سيرجن كانون، والمكسيكي هيكتور مورينو، والجزائري عدلان قديورة، والكوري الجنوبي جاتشول بعد أن شاركوا مع الفريق خلال الفترة الأخيرة. وأبقت إدارة نادي الغرافة على اثنين فقط من المحترفين السابقين، وهما الجزائري سفيان هني، والإيفواري جوناثان كودجيا.

ومن المنتظر أن تشهد الفترة المقبلة تكثيف المفاوضات من قبل إدارة الغرافة من أجل التعاقد مع محترفين أجانب جدد؛ لتدعيم الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد في أوت المقبل، بالإضافة إلى تحديد مصير بعض اللاعبين بالفريق سواء باستمرارهم أو رحيلهم.

ويسعى الغرافة لاستعادة أمجاده الغائبة لأكثر من 10 سنوات، والمنافسة على بطولة الدوري التي لم يحققها منذ موسم 2010، والعودة لساحة التنافس على البطولات المحلية التي ابتعد عنها على مدار السنين الأخير