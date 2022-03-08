الغرب يأمر بِمعاقبة روسيا و”الفيفا” تُنفّذ

قرّرت “الفيفا”، الثلاثاء، إقصاء منتخب روسيا من الدور قبل الأخير لِتصفيات كأس العالم 2022، عن المنطقة الأوروبية.

واتّخذت “الفيفا” هذا القرار بِسبب العملية العسكرية لِروسيا في أوكرانيا، وبعد أن رضخت لِضغوطات “القوى” المعادية لِروسيا.

وكان يُفترض أن يتبارى منتخب روسيا مع فريق بولونيا، في الـ 24 من مارس الحالي.

ويعني هذا القرار تأهّل المنافس البولوني إلى الدور الأخير لِتصفيات المونديال، حيث سيلعب في الـ 29 من مارس الحالي مع الفائز من مباراة السويد والتشيك.

إضافة إلى ذلك، أجّلت “الفيفا” مقابلة اسكتلندا مع أوكرانيا، من الـ 24 من مارس الحالي إلى جوان المقبل، فيما ثبّتت مباراة بلاد الغال مع النمسا بِتاريخ الـ 24 من مارس الحالي. عِلما أن المنتخبَين الفائزَين من كل لقاء، يتقابلان مع بعضهما البعض في جوان القادم، بِرسم المحطّة الختامية المُؤهّلة للمونديال.

ووجب التذكير بِأن رئيس الفيفا جياني أنفونتينو مازال متابعا من طرف القضاء، بِتهم تورّطه في قضايا فساد. كما أنه يسعى جاهدا هذه الأيّام لِكسب ودّ أوروبا الغربية، كي يُجسّد المقترح “الرّبحي” مونديال كلّ سنتَين. فضلا عن ذلك، يكون أنفونتينو قد خشي على نفسه بِسبب ما لحق بِسلفه ومواطنه جوزيف بلاتر، لمّا ضغطت عليه أمريكا وأوروبا الغربية من أجل الرّحيل في مطلع جوان من عام 2015، أيّاما قلائل بعد فوزه بِعهدة خامسة، في منصب الرّجل الأوّل للاتحاد الدولي لكرة القدم. تفسيرا لِهرولة “الفيفا” إلى معاقبة منتخب روسيا.