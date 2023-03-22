-- -- -- / -- -- --
الجريدة
البث الحي
الفرنسية
الإنجليزية
الرئيسية
الجزائر
العالم
اقتصاد
رياضة
الرأي
جواهر
منوعات
إنفوجرافيك
الشروق News
الشروق TV
الشروق العربي
إدارة الموقع
علي فضيل
المدير الشرفي لمجمع الشروق
رشيد فضيل
المدير العام لمجمع الشروق
عاجل
لجنة الأهلة بالجزائر تعلن الخميس أول أيام رمضان
الجزائر
الغرب!
باقي بوخالفة
2023/03/22
37
0
شارك المقال
الكاريكاتير
مقالات ذات صلة
إخماد حريق في تيكجدة
بالفيديو.. سفير الجزائر لدى إيطاليا يتحدث عن أسعار سيارت فيات المصنعة محليا
تأجيل دروس الدعم المجانية إلى ما بعد العطلة الربيعية
تأجيل محاكمة إرهابيين مشاركين في تفجيرات قصر الحكومة
بالصور.. 5 جرحى في انهيار بناية مهجورة بسكيكدة
مديرية الوظيف العمومي تُحدد أوقات العمل خلال الشهر الفضيل
أضف تعليقك
جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام
بسياسة الموقع
في التعليقات.
أرسل تعليقك
لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!
الأكثر تفاعلا
.. أسعار السيارات نحو الانخفاض
2023/03/20
سيارات فيات.. “الموديلات” والأسعار
2023/03/19
1100 نقطة بيع للحوم الحمراء بـ1200 دج
2023/03/21
هذا ما أمر به وزير التجارة استعدادا لشهر رمضان
2023/03/20
مَن هو مدرّب اللّياقة البدنية الجديد لـ “مُحاربي الصّحراء”؟
2023/03/21
الرأي
المزيد
هل كُــنَّا على ضلال؟
عبد الرزاق بوالقمح
2023/03/22
التحرّر من سلطان البطن
سلطان بركاني
2023/03/22
رحلة مع ذي القرنين
أبو جرة سلطاني
2023/03/22
الصّين تُعرِّي ديمقراطية الولايات المتحدة في تقرير…
محمد سليم قلالة
2023/03/21
هذه هي خريطة “إسرائيل الكبرى”؟!
حسين لقرع
2023/03/21