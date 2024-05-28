الغرفة الأفريقية للطاقة تشيد بشراكة “سوناطراك” و “ايكسون موبيل”

أشادت الغرفة الأفريقية للطاقة بالاتفاقية الموقعة الخميس الماضي، بين مجمع “سوناطراك” وعملاق الطاقة الامريكي، “ايكسون موبيل” لتطوير حقول الغاز في الجزائر.

وفي بيان نشرته الغرفة الأفريقية، إعتبرت أن هذا الاتفاق يشكل “مرحلة هامة في القطاع الطاقوي الجزائري، مما يبرز التقدم الملموس والفرص الاستثمارية الجديدة للجزائر في قطاع الطاقة”، مؤكدة “أن الجانبين سيعطيان الاولوية للتقدم التكنولوجي و تبني افضل الطرق في مجال التنمية المستدامة وحماية البيئة”.

وأشارت ذات الهيأة، إلى أن هذه الشراكات “تكتسي أهمية جوهرية لتحرير الإمكانيات الطاقوية الكبيرة في أفريقيا”، مؤكدة أن هذا الإتفاق يعتبر “تاريخيا” بين الشركتين، إذ سيسمح “بتحسين فعالية الاستكشاف والرفع من مستوى الإنتاج وضمان إستعمالات مستدامة للموارد والاستفادة من التجربة الكبيرة للشركة و تاريخها في مجال تسيير المشاريع الطاقوية المعقدة في عموم أفريقيا”.

وفي تصريح للرئيس التنفيذي للغرفة، إن جي أيوك, قال إن “الشراكة بين الجزائر و ايكسون موبيل يشكل حدثا بارزا في المشهد الطاقوي في الجزائر، وهذا يؤكد على امكانية التعاون بين الأمم الافريقية والشركات النفطية الدولية من اجل تحرير الموارد الطاقوية وبالمحصلة تعزيز التنمية المستدامة والقضاء على الفقر الطاقوي في القارة”.

وخلص ذات التقرير إلى التأكيد، على أن “إقامة مثل هذه الشراكات، لا يضمن للجزائر الحصول على التكنولوجيات وخبرة متقدمة فقط، بل يساعدها في تعزيز موقعها كذلك كمصدر إقليمي للغاز نحو البلدان الأوروبية”.