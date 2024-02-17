“الغريب والنّقيب” من سلطة عمان… حبّ الوطن بين الشّعارات والواقع

عروض المنافسة في الأيّام المسرحيّة العربيّة بسطيف:

تواصلت فعاليات الأيّام المسرحيّة العربيّة في دورتها الثّانية بمدينة سطيف، حيث كان الجمهور وعشّاق المسرح بدار الثّقافة هواري بومدين، يوم 16 فيفري 2024، على موعد مع العرض من سلطنة عمان بعنوان ” الغريب والنقيب”، من تأليف وإخراج أسامة زيد، تمثيل كلّ من زياد الحضرمي وقذافي الريامي، أمّا السينوغرافيا فليحي الحراصي.

هذا وتدور أحداث المسرحيّة حول شاب ذهب للبحث عن دواء لوالدته الّتي تعاني من مرض، ليجد نفسه داخل ثكنة و يرغم على حرب ليس لديه أيّة فكرة عنها خاصة حينما يعرض عليه النّقيب فكرة الذّهاب للحرب من أجل الوطن عن طريق الشّعارات الحماسية في حبّ الوطن، غير أنّ الشّاب يبقى متردّدا لأنّه هنا من أجل الدّواء لوالدته وليس للذّهاب للحرب، لكن حينما يسمع طلقات الرّصاص ينقلب الحال فجأة، بين غريب يريد الذّود عن وطنه وبين نقيب يريد الهروب خوفا من هذه الحرب، كما عالج العرض، الكثير من القضايا الاجتماعية على لسان الممثّلين في حوار ثنائي دام نصف ساعة من الزمن.