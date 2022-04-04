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الغزو الروسي يجبر سامسونغ على تغيير اسم هواتفها

الشروق أونلاين
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الغزو الروسي يجبر سامسونغ على تغيير اسم هواتفها

قررت إدارة شركة سامسونغ موبايل تغيير اسم سلسلة هواتفها الرائدة القابلة للطي اعتبارًا من الفترة الحالية وفي المستقبل بسبب الغزو الروسي على أوكرانيا.

ووفقًا لتقرير نشره موقع Phone Arena فإن سامسونغ قررت مؤخرًا إزالة حرف الـ Z من اسم هواتفها القابلة للطي في جميع السلسلة، في بعض دول البلطيق بسبب الحرب الروسية على أوكرانيا القائمة في الوقت الحالي.

وأوضح أن السبب يرجع إلى استخدام الجيش الروسي إلى حرف الـ Z على مسميات عدد من أسلحتها الحربية والدبابات في الأراضي الأوكرانية كما شوهد الحرف مرسومًا على بعض المعدات وكذلك يتم رسمها في محيط الأراضي التي يسيطر عليها الروس.

وبعد الجدل الذي أقيم حول التركيز على حرف الـ Z وفقًا للتقرير، قررت سامسونغ إزالة الحرف من سلسلة هواتفها القابلة للطي لتصبح جلاكسي فولد أو جالاكسي فليب فقط تسبق رقم الجيل دون Z.

فيما أوضح التقرير أن الخطوة سيتم تنفيذها في بعض الدول في منطقة البلطيق وهي ثلاث، لاتيفيا، إستونيا وليتوانيا وهي المناطق التي تشعر بالخطر والتهديد من جانب الروس.

وأكد التقرير أن الشعوب في الدول الثلاث تنتابهم حساسية تجاه استخدام حرف الـ Z في المنتجات، وقد يكون الإقبال على هواتف سامسونغ مهدد في الوقت الحالي والمستقبل القريب، كما أن الشركة الكورية الجنوبية لا تريد أن يتم ربطها من قريب أو بعيد بالغزو الروسي.

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