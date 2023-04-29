الغش في أعمار اللاعبين يُقصي منتخب جنوب السودان للأشبال

أعلنت “الكاف” سهرة السبت عن إقصاء منتخب جنوب السودان أشبال من بطولة إفريقيا، نسخة الجزائر 2023.

جاء ذلك بِسبب الغش في أعمار اللاعبين، حيث تبيّن بعد الفحص الطبّي بِالرّنين المغناطسي، أن 5 لاعبين من منتخب جنوب السودان أشبال تفوق أعمارهم 17 سنة. عِلما أن اتحاد الكرة المحلّي جلب 24 لاعبا لِدورة الجزائر.

وتنصّ لوائح “الكاف” بِخصوص هذه المنافسة، على إقصاء المنتخب إذا ثبت أن 4 من لاعبيه – على الأقلّ – يتجاوز أعمارهم 17 سنة.

وقال اتحاد جنوب السودان لِكرة القدم في أحدث بيان له: “يودّ اتحاد كرة القدم في جنوب السودان أن يؤكد أنّنا مُلتزمون دائما بِاللّعب النّزيه والرّوح الرياضية. لقد اتّخذنا جميع الخطوات اللازمة لِضمان استيفاء جميع لاعبينا لِمعايير الأهلية التي حدّدتها لوائح المسابقة. ومع ذلك، وبِسبب ظروف غير مُتوقّعة، لم يتمكّن بعض لاعبينا من المشاركة في المسابقة. نودّ أن نشكر معجبينا ورعاتنا وشركاءنا على دعمهم المستمرّ، ونتطلّع إلى المشاركة في المسابقات المستقبلية”.

وقبل الإقصاء، كان يُفترض أن يُنافس منتخب جنوب السودان أشبال فرق الكاميرون وبوركينا فاسو ومالي، في الفوج الثالث بِملعب “19 ماي 1956” بِعنابة.