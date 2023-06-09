الغش في امتحان “البيام”: عام حبسا نافذا وغرامة مالية لـ 6 أشخاص بتيبازة وتمنراست

أدات محكمتي تيبازة وتمنراست 6 أشخاص لتورطهم في قضية غش خلال الامتحانات الرسمية لشهادة التعليم المتوسط.

أدانت محكمة تيبازة أربعة أشخاص لتورطهم في قضية غش خلال الامتحانات الرسمية لشهادة التعليم المتوسط.

وأفاد بيان لنيابة الجمهورية بمحكمة تيبازة أنه تمت متابعة أربعة اشخاص وفقا لإجراءات المثول الفوري حيث قضت المحكمة بإدانة أربعة اشخاص “ب أ ي” و “ب أ ك” و “ب ي” و “ب خ” بعام حبسا نافذا و 50 ألف دج غرامة مالية لكل واحد منهم مع مصادرة جميع المحجوزات.

وأضاف البيان الذي صدر بمقتضى أحكام المادة 11 من قانون الاجراءات الجزائية لإعلام الرأي العام انه تم ضبط مترشحين اثنين يغشان بواسطة هواتفهما النقالة.

واتضح بعد التحريات ان أحد المترشحين تلقى إجابة الامتحان من طرف والدته، بينما تلقى المترشح الثاني الإجابة من طرف أستاذة بدون عمل عن طريق هواتفهما النقالة.

وشدد البيان على أن مصالح نيابة محكمة تيبازة تبقى مجندة لمكافحة ظاهرة الغش في المسابقات و الامتحانات الوطنية.

كما تم توقيف شخصين متابعين عن تهمة القيام بنشر وتسريب مواضيع الامتحان النهائي للتعليم المتوسط (دورة جوان 2023).

وحسب بيان صادر عن وكيل الجمهورية لمحكمة تيبازة فإنه تم توقيف المشتبه فيهما على إثر إجراءات المثول الفوري عن تهم القيام بنشر وتسريب مواضيع الامتحان النهائي للتعليم المتوسط دورة جوان2023، طبقا لنص المادتين 253 مكرر 6 و253 مكرر9 من قانون العقوبات.

وقد صدر ضدهم حكم علني ابتدائي حضوري وقد صدرت الأحكام على كل واحد منهم بعام حبس نافذ و غرامة مالية 20.000 دينار مع إيداعها الحبس ومصادرة الأدوات التي استعملت في التسريب.