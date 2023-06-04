 الغش وتسريب مواضيع “البكالوريا”و”البيام”..  وزارة العدل تقرر   

نصبت وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية، خلية يقظة على مستوى كل مجلس قضائي لمكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات الرسمية.

وأوضحت الوزارة أنه في إطار تأمين سير الامتحانات الرسمية التي ستجرى خلال شهر جوان الجاري اتخذت وزارة العدل بالتنسيق مع القطاعات المعنية من مصالح الضبطية القضائية والهيئة الوطنية للوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيات الإعلام والاتصال ومكافحتها جملة من التدابير الاستباقية بهدف الوقاية ومكافحة جرائم الغش وتسريب مواضيع الامتحانات لاسيما باستعمال تكنولوجيات الإعلام والاتصال.

تم تنصيب خلية يقظة ومتابعة على مستوى كل مجلس قضائي تحت رئاسة النائب العام وعضوية كل من مدير التربية، رئيس الأمن الولائي قائد المجموعة الإقليمية للدرك الوطني، رئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي وكل من له علاقة بالموضوع.

تهدف هذه العملية إلى ضمان مصداقية الامتحانات والعناية بمستقبل التلاميذ لاسيما المشرفين منهم على اجتياز امتحانات هامة.

للتذكير فإن النيابات العامة ستلتمس تطبيق عقوبات صارمة ضد كل المتورطين في القضايا الماسة بنزاهة هذه الامتحانات.