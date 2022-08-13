الغضب العارم.. مناورات مشتركة لمشاة البحرية الأمريكية في السعودية

انطلقت يوم السبت مناورات “الغضب العارم 22” بين القوات المسلحة السعودية ومشاة القوات البحرية الأمريكية، في منطقة عمليات التمرين بمحافظة ينبع.

وافتتح التمرين بحضور قائد المنطقة الغربية في الجيش السعودي أحمد الدبيس، وقائد مشاة البحرية بالقيادة المركزية الأمريكية بول روك.

وقال قائد التمرين العقيد الركن سعود العقيلي إن “التمرين يهدف إلى الممارسة والتدريب على تنفيذ الخطط العسكرية الثنائية، وتبادل الخبرات بين الجانبين”.

من جانبه، أوضح قائد القوات الأمريكية المشاركة في التمرين العقيد ماثيو هكولا، أن المناورات “تعزز العمل التكاملي، وترفع مستوى التوافق والجاهزية القتالية للقوات السعودية والأمريكية”.

وسيستمر تمرين “الغضب العارم 22” لمدة شهر، وهو يتضمّن تدريبات على عمليات النقل والإمداد والرماية بالذخيرة الحية بين القوات السعودية والأمريكية.

أحمر لترامب وبنفسجي لبايدن.. هذا هو سرّ تغيير لون سجّاد القادة الأجانب في السعودية

وفي 23 جويلية 2022، تداول مستخدمون على مواقع التواصل الاجتماعي، صورا تدعي أن السعودية تتعامل مع قادة العالم الذين تستقبلهم على أراضيها “بشكل مختلف”، من خلال وضع سجادات مختلفة الألوان.

وتشير المنشورات إلى أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كانا قد تلقيا ترحيبا أكثر من الرئيس الأمريكي جو بايدن، لأنهما مشيا على سجاد أحمر، بينما سار بايدن على سجاد بنفسجي اللون.

وقد وقع ذلك بالفعل في زيارة بايدن الأخيرة إلى السعودية، لكن الادعاء الذي تضمنته المنشورات مضلل، لأن المملكة غيّرت لون السجاد الذي تستقبل به ضيوفها من الأحمر إلى البنفسجي، منذ عام 2021.

وحسب ما نشرته وكالة الأنباء الرسمية في السعودية، فقد اختارت الرياض اللون البنفسجي لأنه “يتماهى مع لون صحاري المملكة، وهِضابها في فصل الربيع عندما تتزيّن بلون زهرة الخزامى، ونباتات أخرى تُشكّل في مجموعها غطاءً طبيعياً بلون بنفسجي”.

كما ربطت السعودية تغيير لون السجاد برؤية المملكة لعام 2030 “من حيث التجدد المستمر، والاعتزاز المتنامي بجذور التاريخ والهوية والحضارة. والاحتفاء بمدلولات الثقافة التي تتجسّد في الأرض والإنسان والزمن”.