-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري أمام كل الطائرات المغربية

الشروق أونلاين
  • 12229
  • 0
الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري أمام كل الطائرات المغربية

قررت الجزائر الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري أمام كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.

وجاء في اجتماع مجلس الأعلى للأمن “ترأس، اليوم، السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، استهله بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح.”

وتابع البيان “خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.”

مقالات ذات صلة
قرض بـ14 مليار سنتيم ينقذ عمال شركة النقل البحري

قرض بـ14 مليار سنتيم ينقذ عمال شركة النقل البحري

خريجو مدارس شبه الطبي يطالبون بالتوظيف المباشر

خريجو مدارس شبه الطبي يطالبون بالتوظيف المباشر

بلديات بالعاصمة تسابق الزمن لتهيئة المدارس

بلديات بالعاصمة تسابق الزمن لتهيئة المدارس

.. عدوان مهني وأخلاقي!

.. عدوان مهني وأخلاقي!

أخبار الجزائر ليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

أخبار الجزائر ليوم الاثنين 20 سبتمبر 2021

الهجرة غير الشرعية

الهجرة غير الشرعية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد