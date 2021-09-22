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الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المغربية
الجزائر

الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المغربية

الشروق أونلاين
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الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المغربية

قررت الجزائر الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.

وجاء في اجتماع مجلس الامن “ترأس، اليوم، السيّد عبد المجيد تبون، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، اجتماعا للمجلس الأعلى للأمن، استهله بالترحم وقراءة الفاتحة على روح المرحوم، رئيس الدولة السابق المجاهد عبد القادر بن صالح.”

وتابع البيان “خُصّص الاجتماع لدراسة التطورات على الحدود مع المملكة المغربية، بالنظر إلى استمرار الاستفزازات والممارسات العدائية من الجانب المغربي، حيث قرّر المجلس، الغلق الفوري للمجال الجوّي الجزائري على كل الطائرات المدنية والعسكرية المغربية، وكذا، التي تحمل رقم تسجيل مغربي، ابتداء من اليوم.”

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