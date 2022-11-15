الغلق النهائي لقناة الأجواء بسبب مشاهد منافية لقيم المجتمع الجزائري

قررت سلطة ضبط السمعي البصري، مساء الإثنين، توقيف قناة الأجواء نهائيا بسبب بثها مشاهد منافية لقيم المجتمع الجزائري.

وبحسب ما أفادت وكالة الأنباء الجزائرية نقلا عن بيان لسلطة الضبط، فقد تم غلق هذه القناة بسبب بثها سهرة الأحد 13 نوفمبر 2022 “محتوى مخل بالحياء يتنافى مع قيم مجتمعنا وديننا الحنيف”.

وعقب قرار سلطة الضبط، بغلق القناة، نشرت الأخيرة بيانا عبر حسابها الرسمي على فيسبوك، مقدمة اعتذارها لكل المشاهدين وعامة الشعب الجزائري عن الخطأ الفادح المرتكب.