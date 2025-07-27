الغموض يحيط بواقعة وفاة 7 أطفال مصريين ووالدهم

عرضت والدة الأطفال السبعة الذين وافتهم المنية بمصر إثر تسمم غامض على مصلحة الطب الشرعي لسحب عينة منها، خاصة بعد التحاق زوجها بأبنائه.

وفي وقت سابق، كشف مصدر إعلامي تفاصيل جديدة في واقعة وفاة صغار قرية دلجا بمركز دير مواس جنوب محافظة المنيا، إثر تعرضهم لحالة تسمم لم يتم التعرف على طبيعتها.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة، أنه تم اصطحاب والدة الأطفال إلى مركز شرطة ملوي، حيث تخضع للتحقيق والاستجواب لليوم الثالث على التوالي، في محاولة للوصول إلى حقيقة الواقعة التي أثارت حالة من الحزن والجدل.

وأكد المصدر أن زوجة الأب، التي أُثيرت حولها الشبهات في وقت سابق، قد تم استجوابها بالفعل، وتم إخلاء سبيلها بعد التأكد من عدم تورطها، وفقا لموقع “القاهرة 24”.

ويواصل فريق بحث جنائي رفيع المستوى جهوده المتواصلة لكشف ملابسات الحادث، وتشمل التحقيقات استجواب عدد من المقربين من الأسرة وجمع المعلومات من سكان المنطقة، في محاولة لحل لغز الواقعة الغامضة التي لا تزال تثير الحيرة والتساؤلات.

عرض والدة صغار دلجا على الطب الشرعي لسحب عينة منها بعد وفاة زوجها و6 من أبنائها بالمنيا pic.twitter.com/6ADeWn2V7k — مصر تايمز – MasrTimes (@masrtimes2020) July 26, 2025

وكانت قرية دلجا المصرية، قد شهدت قبل نحو أسبوع حادثة غريبة تمثلت في وفاة 7 أطفال تباعا، ليلتحق بهم والدهم الامر الذي استدعى استخراج جثتين من جثث الأطفال لعرضهما على مصلحة الطب الشرعي للتعرف على سبب الوفاة.

موت مجهول الأسباب يحصد أرواح أب وأبنائه السته الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و 14 عاما فيما وقفت وزارة الصحة المصرية عاجزة تماما أمام الحالة التي أثارت الرعب في قلوب ساكني القرية الصغيرة في المنيا وشكلت موجه من التساؤلات حول تعامل الكوادر الطبية مع أحداث مماثلة في المستقبل. 🛑ثورة… pic.twitter.com/JMNSQ6242H — ثورة شعب (@ThawretShaaab) July 25, 2025

ومؤخرا، أفاد الدكتور محمد إسماعيل، أستاذ السموم بجامعة المنيا، بأنه تم تكليفه بمتابعة حالة الطفلتين الأكبر بعد وفاة 6 من أشقائهما في ظروف غامضة في 13 جويلية، وقد أشار إلى أن السبب يعود إلى تناولهم لمادة مبيد حشري نادر يُدعى “كلورفينبير”، بحسب موقع “فيتو” المصري.