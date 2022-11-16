“الغناء حلال”.. الشابة يمينة تثير الجدل (فيديو)

تداول ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مقطعا من لقاء تلفزيوني مع الشابة يمينة، تقول فيه إن الغناء حلال، ما أحدث جدلا.

وقالت الفنانة الجزائرية أثناء حلولها ضيفة في برنامج “60 دقيقة حقيقة” على قناة الشروق نيوز إن الغناء ليس حراما لأنه ليس فسقا.

وردا على تعقيب الصحفية أن هناك آلات محرمة، قالت يمينة إن هناك مدائح دينية بالآلات الموسيقية، وأنها لا تستطيع أن تفتي لأنها ليست دارسة في الموضوع.

وأطلق بعض رواد شبكات التواصل على الفنانة لقب الداعية والمفتية من باب السخرية، كما طالبوها بعدم الخوض في الأمور الدينية والالتفات لتخصصها.

وساندها آخرون بشأن قولها أنه لا يوجد آية قرآنية تحرم الغناء، في حين أكد البعض أن صوت المرأة في حد ذاته عورة دون الخوض في تفاصيل أخرى كالغناء الفاحش والآلات الموسيقية.

من جانب آخر دعا نشطاء للشابة يمينة بالهداية وقالوا بأنها مبتلاة ومن غير اللائق التهجم عليها لأن أغانيها ليست ساقطة وهي مناسبة للأعراس الجزائرية، فقط كان عليها أن تتجنب الحديث في موضوع الحلال والحرام.

يذكر أن الشابة يمينة فنانة ومغنية جزائرية تؤدي الطابع الشاوي والسطايفي وإسمها الكامل يمينة جلول من مواليد 31 أوت 1960 بعين مليلة وهي الزوجة السابقة للفنان علاوة زرماني.