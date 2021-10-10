الغنوشي معلقا على مظاهرات تونس: لا بد لليل أن ينجلي

علّق راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، عبر صفحته بموقع فيسبوك، على مظاهرات رافضة للقرارات الاستثنائية التي أعلنها قيس سعيّد منذ أكثر من شهرين بعبارة “ولا بد لليل أن ينجلي”

وصبيحة الأحد، انطلقت ظاهرات من شارع محمد الخامس بالعاصمة، رافعة شعارات منددة بقرار تجميد البرلمان وتعليق أشغاله، وجابت المسيرة كل من شارعي محمد الخامس وجون جوراس.

وشهد محيط شارع الحبيب بورقيبة حضورًا مكثفًا لقوات الامن التي أغلقت كل المنافذ المؤدية للشارع الرئيسي، مع تطويق للمداخل الرئيسية للعاصمة.

وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيّد، السبت، عن قرب تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك بعد نحو أسبوع من المشاورات التي تقودها رئيسة الحكومة المكلفة نجلاء بودن، محذراً من وجود أطراف وجهات تعمل ضد الدولة في الخارج من أجل مصالحها الذاتية.

وقال سعيّد خلال لقائه وزير الداخلية رضا غرسلاوي، إنه سيتم الإعلان عن الحكومة خلال الساعات القادمة، كما سيتم إحالة البعض على القضاء قريباً، داعياً القضاة إلى لعب دوره كاملاً في هذه المرحلة التاريخية التي تعيشها تونس، والحرص على إنفاذ القانون في البلاد.

وخرجت الأحد الماضي في العاصمة تونس ومدن أخرى مظاهرات داعمة للرئيس التونسي في وقت تتواصل فيه الانقسامات بين التونسيين بشأن القرارات التي وصفها سعيّد بالاستثنائية والتي أعلن عنها يوم 25 جويلية الماضي وتضمنت تعليق أعمال البرلمان وحل الحكومة.

وكان قيس سعيد قد أصدر في 22 سبتمبر 2021، أمرا رئاسيا يتعلق بـتدابير استثنائية تتمثل في مواصلة تعليق جميع اختصاصات مجلس نواب الشعب، ومواصلة رفع الحصانة البرلمانية عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيس مجلس نواب الشعب وأعضائه.

كما شملت التدابير الاستثنائية الخاصة مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، إضافة إلى إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين،

ويواجه الرئيس قيس سعيد ضغوطا للإعلان عن أجندة محددة لإدارة المرحلة المقبلة، بما في ذلك الإصلاحات السياسية المتوقعة وتكوين حكومة في أقرب وقت لمباشرة مهامها التنفيذية والتفرغ للأزمة الاقتصادية.