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بعدما تعرضت للضرب من طرف نائبين بالبرلمان

الغنوشي يعلن دعمه لعبير موسى ويندد بالاعتداء عليها

نادية شريف
  • 37313
  • 68
الغنوشي يعلن دعمه لعبير موسى ويندد بالاعتداء عليها
أرشيف

أعلن رئيس مجلس نواب الشعب التونسي راشد الغنوشي، دعمه لرئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بعد تعرضها للضرب داخل البرلمان.

وندد الغنوشي بالاعتداء على موسي، في بيان نشره عبر حسابه على فيسبوك، الجمعة، واصفا إياه بالفعل الشنيع والمرفوض وغير المسؤول.

وأضاف بأنه يجدد إدانته بأشد العبارات لكل أشكال العنف المادي واللفظي وكل تعطيل لأعمال المجلس، مشيرا إلى أن ذلك التصرف “لا يشرف المؤسسة البرلمانية التي سنّت تشريعات تجرّم كافة أشكال العنف وخاصة ضد المرأة التونسية”.

وذكر الغنوشي بحق مكتب المجلس “باتخاذ ما يراه مناسبا من إجراءات وفق صلاحياته” ودعا النواب إلى “التأكيد على أن نهج الحوار هو القاعدة الأساسية في تطارح الآراء وإدارة الخلاف”.

كما دعاهم إلى “الانكباب على الأولويات الوطنية”، و”التمسك بقيم الجمهورية وصون مؤسساتها وإعلاء الوحدة الوطنية، والتقيّد بمبادئ الدستور، واحترام فصول النظام الداخلي ومبادئ العيش المشترك وصون الوظيفة البرلمانية عن كل ما يمكن أن يشوبها”.

شاهد.. عبير موسي تتعرض للضرب من طرف نائبين بالبرلمان التونسي!

تعرضت عبير موسي، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر، الأربعاء 30 جوان للضرب من طرف نائبين داخل البرلمان التونسي.

وأقدم النائب المستقل الصحبي سمارة، على تسديد لكمة لموسي، خلال الجلسة العامة بحضور النائب الأول لرئيس مجلس نواب الشعب سميرة الشواشي وبحضور وزيرة المرأة والأسرة والطفولة وكبار السنّ والوفد المرافق لها، مما أدخل حالة من الفوضى داخل قاعة الجلسة.

يذكر أن برنامج الجلسة يتضمن مواصلة النظر في مشروع قانون يتعلّق بتنظيم العمل المنزلي، ومشروع قانون أساسي يتعلّق بالموافقة بضبط مقاييس تقسيم الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها، بالاضافة الى مشروع قانون أساســـي يتعلّق بالموافقة على اتفاقية بين حكومة الجمهورية التونسية وصندوق قطر للتنمية حول فتح مكتب لصندوق قطر للتنمية بتونس.

وتم الاعتداء على موسي، مرتين في يوم واحد من زملاء لها في المجلس، حيث تعرضت للضرب والتهديد والشتم والإهانة من طرف النائب سيف الدين مخلوف مساء الأربعاء، وسبقه في الاعتداء عليها بالضرب صباحا النائب الصحبي سمارة.

وأظهرت مشاهد للنائبة تبكي بشدة من شدة الألم، وتطلب طبيب المجلس لإسعافها مما تعرضت له، واصفة المعتدين عليها من زملائها بالمجرمين.

في ذات السياق، دانت الحكومة التونسية الاعتداء الذي تعرضت له موسي تحت قبة البرلمان، وأكدت أن العنف اللفظي والمادي مرفوض مهما كانت أسبابه ومهما كان مصدره، داعية للابتعاد عن هذه الممارسات.

شاهد.. عبير موسي تفقد وعيها في اعتصام ضد الإخوان أمام مقر البرلمان!

تناقلت وسائل إعلام تونسية، الأحد 6 جوان، مقطعا مصورا لرئيسة الحزب الدستوري الحر، عبير موسي، بعدما فقدت وعيها في اعتصام ضد الإخوان أمام مقر البرلمان.

وكانت موسي قد أعلنت، السبت، عن الدخول في اعتصام مفتوح حتى تحرير البرلمان من سيطرة جماعة الإخوان، في إشارة إلى رئيسه، راشد الغنوشي.

وبحسب ما أفاد موقع العربية فقد كانت موسي معتصمة رفقة مناصريها في ساحة باردو أمام مقر البرلمان، وهي تحت أشعة الشمس، بعد أن منعتها العناصر الأمنية من نصب الخيام ما استوجب تدخل طاقم طبي لإسعافها.

وأطلق المتظاهرون شعار “يسقط يسقط حكم المرشد”، في إشارة إلى مرشد جماعة الإخوان.

الغنّوشي يعاقب عبير موسي لتعطيلها عمل البرلمان

عاقب رئيس مجلس نواب الشعب التونسي، راشد الغنوشي، الثلاثاء 23 مارس، النائب عبير موسي لتعطيلها عمل المؤسسة البرلمانية.

وأشرف الغنوشي على اجتماع طارئ بعد الخرق الواضح للنظام الداخلي للمجلس وتعطيل عمله من قبل موسي.

وقرر المكتب منع النائب موسي من أخذ الكلمة خلال ثلاث جلسات متتالية لتعطيلها سير الجلسة العامة وما نتج عنه من توتّر وأجواء مشحونة داخل المجلس.

كما قرر  في إطار اتخاذ كافة الاجراءات لحفظ الأمن وضمان السير العادي لعمل المجلس، منع استعمال مضخمات الصوت أو أي وسيلة لتضخيم الصوت داخل قاعة الجلسات العامة.

وأجمع الأعضاء على تجديد إدانة هذا الخرق الواضح للنظام، ومشيرين إلى خطورة ممارساتها وتأثيرها السلبي على صورة المجلس وسير عمله.

عبير موسي توقف جلسة للبرلمان التونسي لهذا السبب

ندّد نواب تونسيون من مختلف الكتل، الثلاثاء 23 مارس، بـممارسات رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي إثر رفعها لافتات تصف البرلمان بمجلس نواب الإخوان، داعين خلال الجلسة العامة بالتصدي لها.

وشدّد رئيس كتلة حزب قلب تونس أسامة الخليفي على ضرورة التصدي لمحاولات الانقلاب وأي محاولة لتعطيل مؤسسات الدولة والبرلمان ولما اعتبرها نوعا من الوقاحة.

ودعا النائب عن كتلة الوطنية العياشي الزمالي بوضع حد لممارسة كتلة الدستوري الحر وإهانته للبرلمان.

كما بينت النائب عن كتلة الديمقراطية سامية عبو رفضها لما أتته كتلة الدستوري الحر من ممارسات مؤكدة أن المرأة كانت تهان في العهد السابق، ومن بينهم ابنتها التي تم الاعتداء عليها وهرسلتها ليلا.

من جانه، طالب النائب عن كتلة حركة النهضة سمير ديلو، رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي بالاعتذار لعاملة النظافة بعد الإهانة في حقها.

عبير موسي تهدّد بشنق نفسها أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين

هدّدت رئيسة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الأربعاء 10 مارس، بشنق نفسها في حالة رفع خيمة الاعتصام التي تم تركيزها أمام مقر فرع اتحاد العلماء المسلمين في تونس.

وشدّدت موسي على أنها لن تغادر خيمة الاعتصام وصرحت متوجهة لوالي تونس “لن أغادر الاعتصام ويمكنك هدم الخيمة على رأسي.. كان تنحّيو الخيمة نشنق روحي”.

يذكر أن الوحدات الأمنية كانت قد تدخلت في وقت سابق من مساء الأربعاء وقامت بفك الاعتصام كما تم إزالة الخيام وإخلاء المكان بالقوة.

وحاولت عبير موسي العودة والاعتصام أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين لكن تم منعها من قبل الأمن.

واقتحمت عبير موسي، عضو مجلس النواب التونسي، وعدد من أنصار الحزب الدستوري الحر، مساء الثلاثاء، مقر الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين في البلاد.

وطالبت النائب المثيرة للجدل بحله بدعوى أنه مرتبط بجماعة الإخوان المسلمين وبالتالي فهو منظمة لنشر الإرهاب، وواصلت تواجدها أمام المقر حتى صباح الأربعاء.

ووصف الأمين العام للاتحاد علي محيى الدين القره داغي هذا الاقتحام بالعمل الإجرامي المخالف للقوانين، وتوعد بمقاضاة موسي.

في ذات السياق نفى القرة داغي أن يكون الاتحاد منظمة لدعم جماعة الإخوان المسلمين في تونس، موضحا أن الاتحاد ليس مؤسسة سياسية، وليس له علاقة بأي جماعة أو حزب أو دولة ويضم آلاف العلماء في 93 دولة.

وأوضح، بأن هذا العمل يتنافى مع القيم الإسلامية والقيم الديمقراطية، والحرية والمؤسساتية، وحماية المؤسسات المدنية، حيث أن هذا المقر مقر العلم والتعليم.

وقال عضو مجلس إدارة الاتحاد بتونس لطفي العمدوني في تصريح للأناضول إن موسي وأنصارها اقتحموا مقر الاتحاد، رافعين شعارات مستفزة للأعضاء والنشطاء الموجودين بالداخل، متهمة إياهم بالإرهاب.

وقال العمدوني إن “للاتحاد اتفاقيات مع وزارة التعليم العالي ووزارة التربية، ونظموا ندوات دولية مشتركة بحضور دكاترة من الجزائر والمغرب تطرقت لمواضيع عدة، بينها مقاصد الشريعة ومقاومة الإرهاب والتطرف”.

وأشار إلى أن “الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع تونس يخضع لمعايير قانونية، كما أن حساباته مع البنك المركزي ورئاسة الحكومة قانونية”.

وفي وقت سابق، حذرت موسي من اختراق الدولة التونسية عبر تنظيمات ومراكز ذات خلفية “دينية متطرفة”، وفق تعبيرها.

وكان القضاء التونسي رفض في نوفمبر الماضي دعوى تقدم بها الحزب الدستوري الحر ترمي إلى إيقاف نشاط الاتحاد في تونس.

وأعلنت موسي، مرارا، أنها تناهض ثورة 2011، التي أطاحت بنظام الرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987 ـ 2011).

ؤسسة شعبية تأسست في مدينة دبلن بأيرلندا عام 2004، وتضم أعضاء من بلدان العالم الإسلامي والأقليات والمجموعات الإسلامية خارجه، ويديرها كل من جمعية عامة ومجلس أمناء ومكتب تنفيذي ورئاسة الاتحاد وأمانة عامة.

والاتحاد مستقل عن الدولة، وله شخصية قانونية وذمة مالية خاصة، وتم نقل مقره الرئيسي في 2011 إلى العاصمة القطرية الدوحة، بناء على قرار من مجلسه التنفيذي.

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التعليقات
68
  • ميشال سليم

    الاواني الفارغة تحدث ضجة اكثر من الممتلئة وكذلك الناس لا يحدث ضجة الا اصحاب العقول الفارغة فلا تضيع وقتك بالمجادلة معهم عبير موسي عليها ان تجلس في بيتها اشرف لها من الرقص والتبجح امام الرجال فهذه من عادات النساء ......

    0
  • من بلادي

    salima : تقولين : أين هي الأنوثة يا عبير .... وأين هي الرجولة في من يرفع يده في وجه امرأة ؟ انه شبه رجل وفي أحسن الأحوال .

    -9
  • salima

    أين هي الأنوثة يا عبير ؟ أنت تتكلمين بخشونة مع الجنس الخشن فتلقين الخشونة من الجنس الخشن . الجنس الخشن يضعف أمام الجنس اللطيف لكنه يقوى أمام من يناظره فكوني أنثى يعاملونك بلطف وكوني شمطاء يعاملونك بعنف . الجنس لا يقتصر على التركيبة البيولوجية وإنما على السلوك يا موسى .

    27
  • بن بولعيد

    هذه المهرجة المجنونة الفوضويةيجب ان تعالج بمستشفي الامراض العقلية وفورا كما نناشد الدولة التونسية بان تقيلها من منصبها لانها سبب كل المشاكل داخل البرلمان ولا عمل لها الا افساد العرس التونسي كل مرة علي كل حال الايادي الاجنبية من اعداء تونس والجزائر والمغرب كثيرون ومنتشرون هنا وهناك لخدمة مشاريع اوروبا وامريكا تحيا تونس حكومة ودولة وشعبا وجيشا والموت والهلاك لاعدائها والخونة

    33
  • انتهى عهد المهادنة

    لنتكلم بالمنطق: هي تستعمل العنف لمنع الكاميرا ومقاطعة الناس ورفع الصوت ، فإن استعمل عنف ضدها بكا أنوش وسوسو وفوفو، لأنهم معروفين بالكلام والصراخ فقط، لكن لما تكون هناك الافعال يختفون كالجردان ويستأسدون في الاعلام والفيسبوك. تونس تذهب للتفكك والهاوية بفعل هذا التيار الخلاط، فإن لم يطردوا الفيروس من البرلمان فإنه سيعدي كل البرلمان وتتعطل مصالح الناس، أما قلتم قديما: حبة طماطم خامجة تفسد صندوق؟ هي لا تمارس المعارضة السياسية هي تعطل وتصرخ وتبهدل تونس، ينبغي لها أن تلجم للأبد.

    31
  • شاوي حر

    هي من بدأت الحرب على القيم بدعم من اسيادها ،وعليها ان تتحمل المسؤولية ،مبغاتش تتربى ربوها الرجال لفحولة صبر وا كثيرا على نفث سمومها من الاول كان لازم يوضع لها حد مهرجة مأجورة.

    34
  • امحمد

    تستاهل اكثر من هذا .....لانها ظنت ان تونس لايوجد بها رجال ...

    45
  • كلمة حق لا بد منها

    الجزاء من صنف العمل ... فالضرب قليل في حقها ... فلكل بلد خبثاء وعملاء لبلدان أخرى وعبير موسي هاته أحدهم فهي تعمل بإيعاز إماراتي خليجي والدودة التي تنخر فكرها المريض هي "الإخوان" والغنوشي لأن الإمارات ترى فيهم إرهابيين ولا تحب الغنوشي بينما تصادق الصهاينة وتحب نتنياهو ونفتالي بينيت وتجعل منهم أخلاء لها فبالله عليكم ومهما كانت المآخذ والملامات على الإخوان المسلمين فهل يستوي من يشهد ألا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ومن قال فيهم تعالى(لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا) فمن أحق بالعداوة والنفور يرحمكم الله يا مسلمين حقا وليس المنافقين؟

    49
  • رشيد مروان

    هذه المهرجة المرتزقة تعدت كل الحدود و خرقت كل القوانين و لم تجد من يردعها أو يوقفها عند حدها لهذا تمادت في غيها و حاولت تطبيق أجندة الإمارات في تونس التي ترمي لاغتيال الديمقراطية و تسليم الحكم للشيوعين و العلمانيين ليستعبدو الشعب من جديد

    31
  • متطوع

    التصويت بالسالب سلوك من جف قلمه وتحجرت مخيلته وبالتالي لا يمتلك ما يسمح له بالرد الوجيه ينفي من خلاله ما يراه كلام غير منطقي وبالدلائل والبراهين علما أن الحوار هو الرأي والرأي المخالف بالدلائل والبراهين والاثباتات .

    -35
  • عمر

    تستاهل لانها تحاول فرض رايها رغم ان العلمانيين امتالها يدعون الديمقراطية

    31
  • هنري

    هذه المراتة مجنونة مهووسة مريضة نفسيا حقا -امراة نرجسية- يجب ان تاخذ الي مستشفي الامراض العقلية لفحصها وعلاجها من مرضها هذا هو الافضل لها

    32
  • يوغرطة

    عبير موسي امراة غوغائية مشاغبة فوضوية زرعت الفتنة بالبرلمان التونسي وتسببت في انقسام التوانسة لمصالح اجنبية . عبير موسي لم تقدم برامج ولا خطط ولا حلولا ناجعة وفعالة لوطنها واخراجه من محنته ابدا بل قدمت الصياح والشتم والسب و ونشرت التفرقة والتمييز بين التوانسة . هذه المراة يجب ان تستقيل من البرلمان التونسي او ان تقال فهي غير صالحة بتاتا والافضل والاشرف والاكرم لها ان تجلس ببيتها لتربية اولادها

    37
  • حسن

    تستحق الظرب لأنها غير مؤدبة لكن تمنيت لو ادبت من طرف برلمانية

    30
  • هذا القماش

    هذه المرة طاحت في *مول الفول* واحد افحل لانها اهانت الجميع بعلمانيتها المتطرفة

    8
  • الحقيقة المرة

    تسردكت عدة اعوام في البرلمان و اهانت الكثير من الرجال ..علمانية متطرفة هذه المرة وجدت امامها *مول الفول قشر وكول *

    33
  • كلمة حق

    مكانها في الكوزينة والمطبخ هي وزميلاتها لقد غرر بيهن مسكينات اصبحن في فوهة المدفع ولا عقول لهن

    37
  • إلى متى؟

    تونس تتخلف يوما بعد يوم بسبب امرأة شمطاء علمانية بنت فرنسا والصهاينة، تعطيل للبرلمان كل مرة، خلق للمشاكل، وتضييع حاجات البلد فقط لأنها تكره الاسلام وتكره الاحزاب الاسلامية. لعنة الله عليك انت ومن على شاكلتك من الانقلابيين العلمانيين السوسة التي تنخر البلدان العربية، فإن حكموا خربوا البلدان ونشروا فقط الفسق والخمور، وإن لم يحكموا صنعوا أزمات البنزين والماء والنقل لأنهم يسيطرون على الدوائر الاقتصادية والإعلام، وعندنا في الجزائر منهم الكثير، آه، كم أحن لوقت بومدين الرجل الفحل، لو كان حيا لطهر الجزائر ومعها تونس من شر ما خلق الله. هناك مبالغة وضياع للبلدان لسكوتنا لعقود عن شر التيارات الفرنكوعلمانية.

    32
  • حقيقة مرة

    ليس غريبا حين يقرأ المرء تاريخ الشنافرة الذين دفنوا البنات وهن أحياء والذين تاجروا بعرض وشرف النساء كسبايا وجواري ... هذه المرأة التي لا تزال تزوج عفوا " تباع "رغما عن أنفها وهي في سن الطفولة في العديد من الأقطار لمن يكبرها سنا بعشرات السنين وهذه المرأة التي كانت تمنع من سياقة السيارة وفي المشاركة في الانتخابات ... و الى وقت قريب في أقطار أخرى . انه الجهل الذي رفض مغادرة عقول أصر على عقد القران بها والى الأبد .

    -42
  • من هناك

    لا يعني الموت شيئاً، لكن أن تعيش مهزوماً وذليلاً وتحت رحمة الظلاميين . فأنت تموت يومياً .

    -36
  • من بلادي

    يقول المثل الشعبي في زمن الحكماء : لا يرفع يده في وجه المرأة الا من فقد رجولته وفحولته مما يجعله يحاول أن يتظاهر أمام النساء وكأنه رجل .

    -21
  • حائر

    من يتمعن في التعاليق يصل الى نتيجة أن التطرف بلغ ذروته في عقول الجزائريين وخاصة في حق المرأة . والا فتعنيف المرأة أو حتى الرجل خط احمر مهما فعل وارتكب من أخطاء وخاصة في قبة البرلمان التي من المفروض أنها تجمع نخبة تونس وليس مخلفاتها وحثالتها .

    -16
  • نور

    وما السبب؟

    0
  • موسطاش

    النسخة التونسية من رشيد نكاز

    -2
  • ديموقراطي على طريقتنا

    خروج عن القانون يقابله خروج عن القانون --- وان عدتم عدنا ---

    18
  • مواطن

    باين عليها راهي مكلفة بمهمة ؤمازال مانجحتش فيها لذلك ضاعفت من اتقربيع انتاعها والتهجم على أي أحد يأتي أمامها حتى لتهدئتها فأخذت تلك الصفعة،عمري مااعتقدت أن تونس توصل لهذا الدرجة من الإنسداد،رب بعد ماخلق.

    18
  • الهادي

    مجرد بالون إماراتي منفوخ من طرف قناتي العربية و العربية الحدث السعوديتان، يتباكون على الديمقراطية في تونس بينما لا توجد أصلاً انتخابات في السعودية (و مصير خاشقجي لا يخفى على أحد) ؟

    15
  • من جبالنا ..

    للشاوي الحر : : كثير من يظن أن السعادة من حظ الفلاسفة والمفكرين وذوي العقول الفذة والأثرياء ... إلا أن الملاحظ هو أن هؤلاء كثيرا ما يعبرون عن تعاستهم ونظرتهم المتشائمة للحياة . حيث يقول البعض أن الانسان كلما كان ذكيا وحكيما وعاقلا ... كلما عاش البؤس والتشائم واليأس ... وكلما كان جاهلا و أحمقا وأبلها ... كلما كان سعيدا ومبتهجا ومنشرحا .. وبالتالي فهؤلاء يقولون أن الجهل أحيانا نعمة .. فالمتنبي قال : ذو العَقلِ يَشقى في النَعيمِ بِعَقلِهِ .... وَأَخو الجَهالَةِ في الشَقاوَةِ يَنعَمُ .

    -44
  • متطوع

    تبرير التعدي على امرأة برلمانية من قبل زميل لها هو أيضا برلماني ... لا يعبر الا على الدعششة التي سكنت عقول أصحابها .

    -62
  • خليفة

    هذه مهرجة و قد وجدت من يردعها و يضع لها حدا.

    73
  • احمد

    هذا النائب اللي عطاها كف طبيب جيد لدائها فلعلها تشفى باذن الله تعالى من هذا المس الشيطاني الذي اصابها منذ شهور وجربوا معها كل الأدوية ولم تنفعها حتى جاءت هذه الكف ..ربما انسانيا ودينيا لايجوز ضربها ولكن كما يقولون اخر الدواء الكف عفوا الكي

    75
  • شاوي حر

    ماهذاااااا اليس فيكم رجل رشيد انزعو عنها الخصانة وقدموها للمحكمة برئاسة احد فحول تونس الزيتونة ليضع حد لهذه المهرجة التي لطخت سمعة تونس الشقيقة فتبا لها ولمن يساندها من محور الشر الصهيو عربوزي

    89
  • Azrar

    هذه المخلوقة مجندة من الغرب والإمارات لتهديم الديموقراطية الناشئة بتونس باسم الديموقراطية نفسها وذلك باستبعاد كل ما له علاقة بالدين بينما بالغرب نفسه الذي تتخذه عبير موسى قبلةً لها من دون مكة المكرمة تجد به "الحزب الديموقراطي المسيحي" فبالله عليكم هل الخليج ديموقراطي ليلقن التوانسة دروسا في الديموقراطية من خلال عميلته عبير موسى التي تحارب الله ورسوله ؟

    54
  • سمسم

    فلتشنق نفسها فتريح وتستريح

    50
  • zinou_ninou

    هادي وامثالها راهم يحوسو عاللي ..... أاكم فاهمين لي جون

    25
  • جزاءري

    التهريج علامة الفشل . نعم اية حركة او حتى حراك لا ينتج شيءا هو تهريج ! الفاشلون اللذين ليس لديهم ما يقدمونه لبلدهم يهرجون فقط للفت الانتباه والادعاء بان لهم مطالب .

    32
  • Zinou_Ninou

    شوفو ييا النسا والله تطلعو تهبطو تصمتو تهدرو غير تبقاوو نسا ولن تصبحوا رجالا أبدا

    22
  • عقبة

    لايمكن ان تقوم بماتقوم به بدون مقابل
    هي اجيرة عند دولة خليجية
    ويبدو ان الفلوس عندها اولا وتونس ثانيا

    41
  • شاوي حر

    الا زالت لم تنتحر ي ماذا تنتضر ين ام تنقصك الشجاعة المسطنعة التي زودك بها اسيادك من محور الشر يجب وضع حد لهذه المهرجة التي لطخت سمعة تونس الزيتونة

    30
  • ابونواس

    لاأدري أين هو سي وزير العدل حافظ الأختام....؟
    أليس كل تصرفات هذه ال........................تتنافى وتتعارض ودولة القانون...............أم أن القانون يطبق على البعض دون الآخر.....

    19
  • خليل إ براهيم

    عبير موسي تهدّد بشنق نفسها أمام مقر اتحاد العلماء المسلمين هكذا تخسر الدنيا و الدين و يتهنى الشعب التونسي من هذه المهرجة .جبانة لا يمكن أن تقدم على ذلك .تريد أن تسلط عليها الأضواء .

    33
  • قرعاج

    على بركة الله خير البر عاجله

    28
  • عزوز الجزائر

    جبولها حبل ونشفوها متنفد تهديدها ولا لا عارض الدين يفتحولك الابواب مهرجة حقا

    22
  • imazighen

    كيف؟ ما فيش راجل في تونس يلقنها ضربات لن تنساهم في حياتها، عبرت بسكوت التوانسة عليها.

    26
  • خليفة

    لتشنق نفسها حتى ترتاح و يرتاح منها المجتمع ، و كل من يعاني من خرجاتها المستفزة.

    35
  • Ahmed

    فلوس الخليج تعمل العجائب.
    لكن تونس ليست مصر.الجيش التونسي جيش جمهوري لا دخل له في السياسة.لهذا ستنجح التجربة التونسية ان شاء الله.

    42
  • محمود

    حمالة الحطب

    38
  • مستغرب

    لان الشعب التونسي رفض الانجرار خلف ما يحاك ضد بلدهم من طرف قرى المؤامرات الاعرابية
    والجميع يعلم ان عبير موسى اداة بيد الامارات وفرنسا والكيان الصهيوني قد كشفت عن حقيقتها حين وصفت جمعية العلماء المسلمين بالمنظمة الارهابية !!
    تركتكم اكبر كيان سفاح وارهابي خلفكم قتل الاف الفلسطينين واغتصب وشرد و ونكل بالضحايا ولا احد خرج يصفه بالكيان الارهابي السفاح ثم تاتون الينا لتخربوا عقول شبابنا وابنائنا وتحرضونهم لتخريب بلادهم فقط لانهم يرفضون السير على خطى المشروع الصهيوني لتقسيم المنطقة ، تستغلوا ظروفهم الاجتماعية
    ومعاناتهم ليخرجوا لتكسير دولهم ويستنجدوا بمن ؟ باكبر عدو للاسلام والمسلمين !

    41
  • قولها و متاخفش

    توبي الى الله و الى الطريق السوي لعل تجدين مكانا بين المجنمع

    33
  • فيفي

    يا ليتها تنتحر و نفتك منها ال. ابد الابدين يفتك منها العباد و تخلد في النار مع من يساندها

    41
  • كمال

    اشك بانها مطلقه ..
    ابحثوا لها عن رجل تنتهي كل مشاكلها

    54
  • محمد

    موتي ولا قوعدي

    28
  • One

    اعتذر من القراء ولكن لو ان هذه ومن على شاكلتها ممن يجوبون الطرقات بحجة الحراك وجدن رجالا في بيوتهن يفرضون عليهن قوامتهم بالانفاق عليهن والتودد اليهن بالعطف والحنان ولكن مع اشباع رغباتهن (المعنوية والجسدية) حتى تحس الواحدة فيهن انها امرأة وانها تحت عصمة رجل باتم معنى الكلمة لما رأيناهن يهرجن مثل هذه او يتيكعن في الطرقات بحجة الحراك وغيره. والله المستعان وهو الهادي. الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير ممن خلق تفضيلا

    34
  • حليم بسام

    و أنا أقول لها صراحة لو كنت هنا في الجزائر و إقتحمت مقر الجمعية لكنت في خبر كان.

    39
  • د. محمد

    مريضة نفسيا و لديها حقد اعمى على الاسلام و المسلمين.

    74
  • خليفة

    انها تسبح ضد التيار ، و لم تجد وسيلة للظهور بها الا
    وسيلة محاربة الاسلام ،و لكن الله متم نوره و لو كثر المهرجون .

    52
  • شاوي حر

    احسن خدمة تقدمينها لتونس المسلمة رغم انفك وانفك من يركب افكارك الشريرة مذا تنتضرين منتضرون بفارغ الصبر سماع هذا الخبرالسار

    52
  • محمد

    الحل هو الهجوم... متابعات قضائية.. و بحث في سيرتها و ماضيها... رفع دعاوى قضائية من محامين و جهات غير منتسبة للتيار الاسلامي... تدبير مضايقات مختلفة عبر البريد و الهاتف و الانترنت... حتى تولي هي هاربة و تطلب السماح

    42
  • مرجان

    دعوها انها مأموة من صنف خالف تعرف ,وتتحضرني قصة كاهن انجيلي ففي امريكا قرر يوما حرق القرأن في ساحة عامة لما ان ناس انصرفوا عنه والاسلام يزداد انتشارا لما سمعت به البلدية سخرت للحادثة طواقم طبية ودفاع مدني وامن طرقات , في مشهد مريب لكنه عدل عن فعلته بعد يوم جاءته الغرامات غلق الطريق والطواقم اضطر بعدها الى بيع نصف الكنيسة ليدفع الغرامات ثم بعد سنوات باع الباقي الحكمة هنا ان من يعادي الاسلام والمسلمين لن يفلح ابدا مهما صوره بطلا او مشاكسا انها الرويبضة غي زمن الرداءة

    42
  • خلاط

    الإمارات لن تترك التونسيين و شأنهم حتى تخرب تونس كما خرّبت ليبيا و سوريا و اليمن و و و

    84
  • ناقد

    النسخة التونسية من الـ RCD ، الصندوق يرفضهم فيعوّضون تلك الخسارة بالصراخ

    77
  • جزائري الطوارق

    تقتحم مقر اتحاد علماء المسلمين التونسي
    العلماء القرضاوي عبدالفتاح مورو السديسي الغنوشي بنكيران علي بلحاج ووو

    -81
  • توهامي كتاب

    ما هي الا مهرجة لم تجد من يردعها ...

    58
  • المتأمّل في بلدي

    نموذج من "العلمانيين" العرب الذين لا همّ لهم سوى مُقارعة الإسلام والإسلاميين..

    75
  • محمد قذيفه

    آه لو كان بومدين حاضرا ، أو خليفته ، أين ممثل القانون العام ؟ إنها أمور مدبره محليا وعربيا لتخريب الديمقراطيه

    30
  • طارق الجزائري

    هذه عبير موسى أداة بيد الإمارت وقوى غربية من بينها فرنسا لزعزعة استقرار تونس ومعها الجزائر وكبح أي تحول إيجابي.
    ولكن أقول لها عبثا تحاولي والفشل مآلك،

    90
  • ناقد

    الغريب أنه هذه (المخلوقة) عندها مداخلة شبه يومية على قناتي العربية و العربية الحدث (السعوديتان) للحديث عن (الديمقراطية) و للتنمشير في حزب النهضة (الفائز عن طريق بالصندوق) رغم أن الجميع يعلم أن السعودية دولة لا تعترف أصلاً بشيء اسمه الديمقراطية و ليس لها لا دستور و لا برلمان ؟

    93
  • محمد ب

    هي مهرّجة ...... سمحت لها الظروف ولم تجد قانونا يردعها.

    88

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