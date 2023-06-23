الغواصة “تيتان”.. نهاية مأساوية ومؤشرات على انفجار داخلي

أعلن خفر السواحل الأميركي، العثور على حطام الغواصة “تيتان”، التي كانت تقل 5 أشخاص في رحلة إلى السفينة تيتانيك التي غرقت قبل أكثر من 100 عام.

وقال خفر السواحل إن الركاب الغواصة الخمسة الذين فقدوا منذ يوم الأحد في شمال المحيط الأطلسي ، بالقرب من حطام السفينة تايتانيك ، لقوا مصرعهم في “الانفجار الداخلي الكارثي” لهذه الغواصة السياحية العلمية الصغيرة.

وأوضح مسؤول كبير بالبحرية الأميركية أنه جرى تحليلاً للبيانات الصوتية واكتشفت حالة شاذة تتوافق مع انفجار داخلي أو انفجار في المنطقة المجاورة العامة حيث كانت “تيتان” تعمل عندما فقدت الاتصالات”، مؤكداً أنه تمت مشاركة هذه المعلومات على الفور مع خفر السواحل للمساعدة في مهمة البحث، على الرغم من أنها لم تكن مؤكدة بشكل قاطع.

A top secret U.S. Navy detection system designed to spot enemy submarines first heard the Titan submersible implosion days ago https://t.co/gwuYrYZxJV — The Wall Street Journal (@WSJ) June 23, 2023

وأعلن مسؤولون في خفر السواحل العثور على 5 أجزاء كبيرة من حطام الغواصة “تيتان”، التي يبلغ طولها 6.7 متر، في حقل الحطام بينها مخروط الذيل وقسمان من بدن الغواصة. ولم يرد ذكر لما إذا كانت هناك رفات بشرية قد شوهدت في الموقع.

وانطلقت الغواصة “تيتان”، التي تشغلها شركة أوشن غيت إكسبيديشنز ومقرها الولايات المتحدة، في رحلة مدتها ساعتان صباح الأحد، لكنها فقدت الاتصال مع سفينة الدعم بعد مضي حوالي ساعة و45 دقيقة.

محاكاة لمصير الغواصة “تيتان” في أعماق المحيط. يُعتقد أن درجة حرارة داخل الغواصة ارتفعت بشدة فيما درجة حرارة المياه منخفضة في الخارجن ما أدى إلى انكماش جسم الغواصة إلى درجة الانفجار pic.twitter.com/ly22wxs7H4 — 🇷🇺روسيا مباشر🇷🇺 (@WLbir) June 23, 2023

تبلغ تكلفة الرحلة السياحية الاستكشافية إلى حطام تيتانيك، التي تنظمها أوشن غيت منذ 2021، 250 ألف دولار للشخص الواحد، وذلك بحسب الموقع الإلكتروني للشركة.

أثيرت أسئلة حول سلامة الغواصة “تيتان” في عام 2018 خلال ندوة لخبراء صناعة الغواصات وفي دعوى قضائية رفعها رئيس العمليات البحرية السابق في أوشن غيت وتمت تسويتها في وقت لاحق من ذلك العام.

يرقد حطام تايتانيك، التي ارتطمت بجبل جليدي وغرقت في أول رحلة لها عام 1912 متسببة في غرق أكثر من 1500، على بعد 1450 كيلومترا تقريبا شرقي مدينة كيب كود بولاية ماساتشوستس الأميركية و640 كيلومترا جنوبي مدينة سانت جونز في مقاطعة نيوفاونلاند بكندا.