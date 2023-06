الغواصة “تيتان”.. نهاية مأساوية ومؤشرات على انفجار داخلي

أعلن خفر السواحل الأميركي، العثور على حطام الغواصة “تيتان”، التي كانت تقل 5 أشخاص في رحلة إلى السفينة تيتانيك التي غرقت قبل أكثر من 100 عام.

وقال خفر السواحل إن الركاب الغواصة الخمسة الذين فقدوا منذ يوم الأحد في شمال المحيط الأطلسي ، بالقرب من حطام السفينة تايتانيك ، لقوا مصرعهم في “الانفجار الداخلي الكارثي” لهذه الغواصة السياحية العلمية الصغيرة.

وأوضح مسؤول كبير بالبحرية الأميركية أنه جرى تحليلاً للبيانات الصوتية واكتشفت حالة شاذة تتوافق مع انفجار داخلي أو انفجار في المنطقة المجاورة العامة حيث كانت “تيتان” تعمل عندما فقدت الاتصالات”، مؤكداً أنه تمت مشاركة هذه المعلومات على الفور مع خفر السواحل للمساعدة في مهمة البحث، على الرغم من أنها لم تكن مؤكدة بشكل قاطع.

A top secret U.S. Navy detection system designed to spot enemy submarines first heard the Titan submersible implosion days ago https://t.co/gwuYrYZxJV

— The Wall Street Journal (@WSJ) June 23, 2023