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رياضة

الغوثية كرشوني: “كنتُ مُصِرَّةً على تعلّم اللّغة العربية”

علي بهلولي
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الغوثية كرشوني: “كنتُ مُصِرَّةً على تعلّم اللّغة العربية”
ح.م
الغوثية كرشوني تحمل جائزة أحسن لاعبة في مباراة الجزائر وبوتسوانا، خلال "الكان" النّسوي 2025.

قالت اللاعبة الدولية الجزائرية لِكرة القدم الغوثية كرشوني والمولودة بِمدينة ليون الفرنسية، إنها اجتهدت لِتعلّم اللّغة العربية.

وأوضحت متوسطة الميدان الهجومي الجزائرية الغوثية كرشوني، في أحدث مقابلة إعلامية أجرتها مع شبكة القنوات الرياضية الأمريكية “إي إ س بي إن”، أنها اضطرت إلى الالتحاق بِإحدى مدارس تعليم أبجديات اللّغة العربية. واصفة ما أقدمت عليه بِالتحدّي الناجح.

وعن قرار اللّعب لِمصلحة منتخب الجزائر النّسوي، بعد أن شاركت مع الفئات الصغرى لِفريق فرنسا إناث، قالت كرشوني البالغة من العمر 30 سنة: “اخترت الجزائر عام 2023 لِأعود إلى جذوري. أنا سعيدة جدا بِقراري. أشعر أنني أنتمي إلى هنا، في المنتخب الوطني الجزائري. عائلتي سعيدة، حتى جدتي تتابع الآن نتائج المنتخب الوطني، مع أنها لا تحب كرة القدم!”.

وتألّقت كرشوني بِتسجيل الهدف الوحيد للمنتخب الوطني إناث، في بطولة إفريقيا سيّدات، نسخة بلاد مراكش 2025.

وعلى مستوى الأندية، ترتدي الغوثية كرشوني زي نادي الإنتر الإيطالي منذ عام 2021.

ويُعهد عن الجزائريين في غرب البلاد، تسمية بعض أبنائهم بـ “الغوثي” (ذكرا)، و”الغوثية” (أنثى)، تيمّنا بِالرجل الصالح والفقيه “أبو مدين الغوث”، أو “سيدي بومدين”، الذي عاش في القرن الـ 12 ميلادي بِتلمسان، المدينة التي تعبق بِرائحة التاريخ والحضارة. فضلا عن ذلك، كان “الألف واللام” لهما حضور قوي في الأسماء الجزائرية، قبل الاستعمار الفرنسي النّذل.

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