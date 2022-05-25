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الـ FBI تحقّق في محاولة لاغتيال بوش

الشروق أونلاين
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الـ FBI تحقّق في محاولة لاغتيال بوش
أرشيف
تعبيرية

كشفت وثائق قضائية أن مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI) يحقق في محاولة لاغتيال الرئيس الأميركي السابق جورج دبليو بوش.

ووفق ما نقلته سي إن إن التي اطلعت على تلك الوثائق، فقد وجّهت الاتهامات إلى شخص عراقي، بالوقوف وراء محاولة اغتيال بوش.

وقالت الشبكة الأمريكية إن دور المواطن العراقي شمل استطلاع الحيّ الذي يقع فيه منزل بوش في دالاس، إضافة إلى مهام أخرى تتعلق بالتخطيط للعملية.

ووفق ما تظهره الوثائق فإن المتهم يدعى شهاب أحمد شهاب. وقد دخل الولايات المتحدة في سبتمبر 2020.

من جهته، أكّد موقع فوربس  أن  الأمر يتعلق بمخطط “لاغتيال الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش”. وأن الشخص العراقي “مرتبط بتنظيم داعش”.

ووفق فوربس فإن التخطيط وصل مرحلة متقدمة، حيث سافر الرجل إلى دالاس في ولاية تكساس لتصوير فيديو لمنزل بوش.

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