الـ4 الأكبر من 40.. أوّل كتاب لزميلنا الصحفي محمد عبد المؤمن

وضع محمد عبد المؤمن، زميلنا الصحفي في “الشروق أونلاين”، اللّمسات الأخيرة لكتاب تحت عنوان “الـ4 الأكبر من 40″، والذي سيكون حاضرا في معرض الجزائر الدولي للكتاب نهاية شهر أكتوبر لهذا العام.

الـ4 الأكبر من 40.. ليس كتاب حساب أو رياضيات، بل مساهمة يحاول بها محمد عبد المؤمن التطرق إلى موضوع الجيران والتعامل معهم.

“الجيران الذين يوصي الإسلام بالإحسان إليهم وكفّ الأذى عنهم، ليسوا محدّدين برقم معيّن“، يقول محمد عبد المؤمن، ويضيف “فلا هم أربعون ولا هم سبعة! والأحاديث المنتشرة حول تعدادهم برقم من الأرقام هي أحاديث ضعيفة، يقول علماء الحديث“.

محمد عبد المؤمن يتناول في كتابه هذا ”4 أنواع منسية من الجيران، بالمعنى الواسع والأشمل للجوار، وهي لا تقلّ أهمية عن جيران المسكن، الذين يُعتقد ”خطأً، ومن باب تضييق الواسع” أنهم أربعون، ما يجعلها بالفعل لا المجاز، الأربعة الأكبر من أربعين!”

إن كان “الـ4 الأكبر من 40″ هو أول كتاب لزميلنا الصحفي محمد عبد المؤمن، فهذه ليست المرة الأولى التي يتطرق في كتاباته إلى هكذا مواضيع وقضايا مجتمعية، وهو خريج كلّية علم النفس.

فلم تكن أول جملة تُنشر له على الورق، عام 2011 في جريدة الشروق، حول معاكسة الفتيات، بعيدة عن موضوع هذا الكتاب الذي يُدندن في أمر الجوار والجيران المذكورين منهم والمنسيّين.

محمد عبد المؤمن هو صحفي حاصل على عدة جوائز تتويجا لأعماله الصحفية. كما أنه تسوّر جدران الصحافة إلى الكتابة خارج الميدان في مناسبتين، الأولى في 2013 عبر عمود ”أسرار البيوت -السعيدة طبعا-” في صحيفة أسبوعية، والثانية من خلال سلسلة ”آية وفكرة” في رمضان 2018 على جريدة البلاد.

الكتاب من إصدار “دار خيال للنشر والترجمة”، وسيكون حاضرا في معرض الجزائر الدولي للكتاب والذي سينظم من 25 أكتوبر إلى غاية 4 نوفمبر لهذا العام بقصر المعارض في العاصمة.